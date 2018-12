Muñoz Machado, Cebrián i José Antonio Pascual optaran a la direcció de la RAE

L'elecció del nou director de la Reial Acadèmia Espanyola de la llengua (RAE) ha quedat ajornada fins el proper 20 de desembre. Cap dels acadèmics elegibles no ha aconseguit la majoria absoluta. Juan Luis Cebrián, Santiago Muñoz Machado i José Antonio Pascual seran els tres candidats que optaran al càrrec per substituir Darío Villanueva.

Al lloc de director s'hi poden presentar tots els acadèmics encara que, seguint les normes i la tradició, no es proclamen oficialment candidatures. D'acord amb el que recullen els estatuts de la RAE, l'elegit ha d'aconseguir la meitat més un dels acadèmics amb dret a vot. Si ningú arriba a la majoria absoluta, la setmana següent es realitza una nova votació en què només figuraran com a candidats els tres acadèmics més votats en la jornada electoral anterior. D'acord amb l'esmentada normativa, si en aquesta nova votació l'escrutini no produís majoria absoluta per cap dels candidats, n'hi hauria prou la majoria simple.

Els acadèmics amb dret a vot són tots aquells membres que hagin assistit com a mínim a dotze sessions plenàries durant l'any immediatament anterior al dia de l'elecció.

Darío Villanueva va anunciar el passat dijous 4 de setembre durant el primer ple del curs que no es presentaria a la reelecció en el càrrec. Villanueva va ser elegit al desembre de 2014 i a finals d'aquest any es compleixen quatre anys en el càrrec.