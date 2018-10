Jaume Plensa exposarà a Madrid la seva obra més monumental a l'Estat

Jaume Plensa té obres de grans dimensions exposades arreu del món, en països com el Brasil, els Estats Units, el Regne Unit i França. Pel que fa a Espanya, Madrid acollirà l'obra més gran de l'artista a l'Estat, 'Julia', un cap de 12 metres que ocuparà l'antic pedestal de l'escultura del descobridor d'Amèrica a la plaça Colom durant un any a partir del 20 de desembre.

L'exposició és una iniciativa de l'organitzada per la Fundació María Cristina Masavau Peterson, que té previst canviar l'escultura cada any per concurs. Pel que fa a 'Julia', Plensa l'ha creat expressament per a aquesta exposició. "'Julia' és un mirall poètic i virtual perquè cadascú de nosaltres pugui veure's reflectit en les seves preguntes més íntimes, provocant un instant de reflexió personal dins de l'agitat dinamisme que genera l'espai públic", diu Jaume Plensa sobre la seva obra.

Abans que 'Julia' arribi a la plaça Colom, el Museu Reina Sofia obrirà el 16 de novembre una exposició de Plensa al Palacio de Cristal titulada 'Invisibles', i el Macba repassarà l'obra primerenca de l'artista amb una altra exposició que obrirà les portes l'1 de desembre. L'exposició barcelonina és la primera gran mostra de Plensa a la ciutat després de la retrospectiva que li va dedicar la Fundació Joan Miró fa 22 anys. L'obra més recent de Jaume Plensa a Barcelona és 'Carmela', un cap de ferro fos de 4,5 metres exposat davant del Palau de la Música Catalana.