Mafalda, estrella del Comic Barcelona (si el coronavirus ho permet)

Mafalda, la protagonista de la popular tira còmica de Quino, serà una de les estrelles de la 38a edició del Comic Barcelona, que celebrarà amb una exposició el mig segle de l'arribada a les llibreries espanyoles del personatge. 50 anys de Mafalda a Espanya, comissariada per Antoni Guiral, recordarà la primera edició que va fer Lumen de les tires d'aquesta nena idealista, replicaire i enamorada dels Beatles. L'exposició inclourà algunes tires de Quino i els dibuixos que l'autor argentí va fer el 1977 per encàrrec de l'Unicef per il·lustrar la Declaració dels Drets dels Nens.

El Comic Barcelona, abans conegut com a Saló del Còmic, té previst celebrar-se del 8 al 10 de maig, tot i que els responsables de la fira maneguen altres escenaris si l'epidèmia del coronavirus no es controla en les pròximes setmanes. "De moment seguim endavant, però tenim un pla A, un pla B i un pla C –ha afirmat Meritxell Puig, directora de la fira–. Falten dos mesos, el món no s'atura. Si d'aquí un mes les coses estan pitjor que ara, ja veurem què fem. Però de moment no tenim cancel·lacions i avui dia s'han venut més entrades que el dia equivalent de l'any passat".

El cartell de la pròxima edició el firma la dibuixant granadina Belén Ortega, que ha inclòs referències a Barcelona com el trencadís gaudinià i les torres venecianes de la plaça Espanya en la il·lustració d'una jove amb cabells de tentacles enfundada en un equip de submarinisme. "Volíem una artista nacional, jove, que reflectís l'evolució del Comic Barcelona –ha comentat Puig–. La Belén té un estil colorista i il·lusionant que representa la nova etapa de la fira".

Sinergia entre còmic, cinema i sèries

Entre les principals novetats de la pròxima edició hi ha la creació d'un nou projecte dedicat a la relació entre el còmic i el cinema: Comic Vision. El periodista i divulgador Borja Crespo, amb experiència com a cineasta i autor de còmic, serà el coordinador d'aquesta nova secció: "Avui dia el còmic és el laboratori de recerca i desenvolupament de l'audiovisual i Comic Barcelona ha de reflectir-ho –ha explicat–. No es tracta només de mostrar que els còmics inspiren sèries i pel·lícules, sinó també com els creadors de còmic participen en l'audiovisual fent storyboards, dissenys i fins i tot en els guions". Comic Vision inclourà xerrades, presentacions i classes magistrals amb la presència d'autors de còmic, directors i showrunners de sèries.

Una altra secció de nova creació serà Comic Fantasy, coordinada per Cels Piñol, que explorarà la cruïlla entre el còmic i els jocs de rols i de taula, amb atenció especial a les obres de fantasia, màgia i ciència-ficció. "Explicarem com es fan els jocs des de dins i com els còmics i els jocs s'han influenciat mútuament, ja que molts autors importants han jugat a rol i després mostren aquest tipus d'iconografia en els còmics que dibuixen", ha explicat Piñol.

Com cada any, el Comic Barcelona organitzarà exposicions al voltant dels autors guanyadors de l'edició passada: hi haurà una mostra dedicada a Antonio Altarriba que intentarà reflectir les múltiples facetes del Gran Premi del 2019, guionista de còmic però també teòric i divulgador de la historieta, escriptor literari i guionista de fotografies. La mostra inclourà originals dels seus còmics –obra d'autors com Keko, Kim, Luis Roya i Laura Pérez Vernetti– i les fotos de Pilar Albajar. També hi haurà una exposició dedicada al premi a la millor obra nacional de l'any passat, Univers, d'Albert Monteys, que també inclourà originals d'altres obres de ciència-ficció del dibuixant barceloní com Carlitos Fax, Solid state i la pròxima adaptació d' Escorxador 5, de Kurt Vonnegut.