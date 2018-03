MagmaCultura, "sorpresa" per la convocatòria de vaga dels seus treballadors

La convocatòria de vaga als museus de Barcelona el dies 27 de març, 3 d'abril i amb caràcter indefinit a partir del dia 5 d'abril ha agafat l'empresa MagmaCultura per "sorpresa": l'empresa ha fet públic un comunicat aquest dimarts on afirma que el sindicat Solidaritat i Unitat dels Treballadors ha actuat de manera unilateral i critica que que no hagi existit "cap procés d'informació o negociació prèvia per part dels convocants, i sense que s'hagin utilitzat cap dels mecanismes previs de mediació i arbitratge de què disposa el Departament de Treball ni el Tribunal Arbitral de Catalunya". També posen l'accent en que el sindicat convocant "no va obtenir representació en les darreres eleccions sindicals de l'empresa.

MagmaCultura, adjudicatària del servei d'atenció al públic a equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Picasso, és una de les empreses que va col·laborar en la taula de treball convocada per l'Icub per analitzar les condicions dels treballadors subcontractats als museus. En el comunicat l'empresa també subratlla el seu compromís amb la normativa pública i diuen que han impulsat "activament" el compliment de les condicions reflectides a la Guia de Contractació Pública i Social de l'Ajuntament de Barcelona.