Mags de luxe celebren els 20 anys del Festival Internacional de Màgia

La presentació del Festival Internacional de Màgia de Badalona - Memorial Li Chang encara no ha acabat i ja han aparegut boles vermelles a llocs insospitats, una parella de conills s'ha multiplicat, de sobte s'han disparat uns flaixos estranys i una baralla de cartes s'ha mogut, aparentment, sola. Els organitzadors del festival, encapçalats per Enric Magoo, són mags i no es poden aguantar: la màgia els surt per les orelles. Però aquest any els responsables del festival estan especialment contents, perquè la iniciativa arriba a una xifra rodona (la 20a edició) i ho volen celebrar com cal. Per això, de l'1 de febrer a l'1 de març Badalona s'omplirà de mags de luxe provinents d'arreu del món que actuaran en espais com el Teatre Zorrilla, el Teatre Principal i el Teatre Blas Infante.

"Els 20 anys són una fita molt especial. Hem mantingut la mateixa estructura del festival, però hem buscat cireretes que facin la programació encara més atractiva", explica Enric Magoo, que dirigeix el festival des de la primera edició. Entre aquestes "cireretes" hi ha grans noms de la màgia, com la peruana Gisell, especialista en números de manipulació i premiada al Congrés Nacional de Màgia 2017. De Portugal portaran Tá Na Manga, un duet que crearà il·lusions al voltant d'un concert de piano, mentre que l'italià Shezan omplirà l'escenari de genis i llànties màgiques. Tots aquests artistes formaran part de la gala internacional de màgia, que culminarà amb l'actuació del finlandès Marko Karvo, que farà un espectacle amb lloros voladors. "Aquest any s'ha intentat oferir una varietat més extrema de les diferents especialitats dels mags que hi participen", diu Magoo.

El festival també ha convidat artistes locals com el Mag Marín, que compartirà escenari amb el toledà Woddy Aragón a la gala de màgia i humor. A més, Enric Magoo celebrarà els 40 anys de professió amb la representació de Confidències d'un prestidigitador, en què parlarà "de tot el que motiva els mags" i mostrarà "algunes rutines de jocs" de manera "divertida i amena", explica el mag. Com en edicions anteriors, el festival es tancarà amb la gala solidària de màgia, que ha convidat artistes joves de l'associació Badalona Escola de Màgia perquè mostrin els seus talents a dalt l'escenari.

Un homenatge al Mag Selvin

El mag i ventríloc Andreu Llorens, conegut artísticament com el Mag Selvin, rebrà aquest any la menció honorífica del Memorial Li-Chang en reconeixement a la seva trajectòria. "N'hi ha molt pocs com ell, perquè a part de mag i il·lusionista és ventríloc", destaca Magoo de l'homenatjat. Segons el director del festival, Selvin "ha aportat molt en el món de la màgia" i és un artista "molt arrelat al festival". Amb més de 50 anys de carrera, el Mag Selvin ha treballat amb artistes com Juan Tamariz i el Màgic Andreu i ha assessorat prestidigitadors com el Mago Pop i el Mag Lari.

El festival també entregarà el premi Li-Chang, que el públic atorga votant el mag del festival que més li ha agradat. La màgia no es limitarà només als teatres, sinó que també serà present amb activitats, tallers i xerrades a biblioteques, centres culturals i escoles. A més, aquest dissabte el festival ha organitzat una trobada de mags d'arreu de Catalunya al Centre Comercial Màgic. Durant tot el dia una vintena de mags de diverses associacions catalanes es trobaran i actuaran per l'espai, on oferiran trucs de màgia de proximitat.