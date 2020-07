Mal Pelo continua la recerca coreogràfica del contrapunt a 'Inventions'

260x366 María Muñoz de Mal Pelo / Jordi Bover María Muñoz de Mal Pelo / Jordi Bover

És un viatge de llarg recorregut per l'univers de Johan Sebastian Bach, que ara arriba a la tercera estació amb Inventions, penúltima entrega de la tetralogia que la companyia Mal Pelo ha dedicat al cantor de Leipzig, Bach Project, i que va engegar fa setze anys. El Museu Marítim acull aquest espectacle, que es podrà veure els dies 4, 5 i 6 de juliol dins el marc del Festival Grec. Al voltant de Pep Ramis i María Muñoz, creadors de la companyia, giren un seguit de col·laboradors de diverses disciplines que afaiçonen un espectacle que combina el moviment amb la teatralitat, la música i, puntualment, el text i el vídeo.

Inventions aplega sobre l'escenari fins a catorze intèrprets entre ballarins (6), músics (4 cordes) i cantants (4). Tot i que no els agrada parlar de companyia, Eduard Teixidor, productor de la companyia, explica que en aquesta ocasió han comptat amb vells col·laboradors del grup, com Leo Castro, una ballarina i actriu de la companyia que treballa vídeo, i el biòleg Enric Fàbregas.

Una recerca de partitura musical

"Finalment hem pogut formalitzar tot aquest llarg procés que ha nascut de la pràctica i la vivència des del solo Bach de la Maria del 2004, i que ara en diem Bach Project perquè és una evolució; per exemple, en les Inventions també recuperem materials de les On Goldberg Variations / Variations [2019] i també ens agrada improvisar", ha explicat Eduard Teixidor. " Inventions neix de les investigacions i la recerca del contrapunt de la música de Bach, però s'endinsa en la música barroca perquè, de fet, parteix el 2016, quan el poeta Manuel Forcano ens va presentar el violinista Joel Bardolet, i des d'aleshores hem anat fent coses plegats", afegeix. L'espai on es podran veure aquestes Inventions, la sala gòtica del Museu Marítim, és de 8 metres d'amplada i 24 de profunditat, i té un aforament reduït. "Les dramatúrgies de Mal Pelo són sonores, però també espacials", ha advertit Teixidor. En aquesta ocasió la música inclou la Chacona i algunes cantates de Bach. "La proposta és molt clàssica de música, però molt radical a nivell d'espai i moviment", ha advertit.

La peça tindrà continuïtat al Temporada Alta, que és coproductor de l'espectacle juntament amb el Festival Grec i, finalment, l'any vinent, dins la temporada del Mercat de les Flors, s'estrenarà la quarta part, Highlands, del 6 al 9 de maig . Mal Pelo, a més, protagonitzarà una "constel·lació" i es podran veure el mític solo Bach, ballat per Federica Porello, i On Goldberg Variations.