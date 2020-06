Mala Rodríguez s'incorpora a un Festival Strenes que es reinventa per segon cop

Adaptar-se a l'evolució de la pandèmia és el que ha fet el Festival Strenes de Girona des del març. Primer va haver de cancel·lar l'edició del 2020 perquè les dates, del 28 de març al 3 de maig, coincidien amb el moment més dur de la crisi sanitària i del confinament. Després va preparar una edició del 26 de juny a l'11 de juliol. I ara han mogut les dates per celebrar l'edició del 4 al 19 de juliol, que tindrà un format mixt: concerts a l’Auditori de Girona amb un terç de l’aforament presencial i un format en streaming de pagament en alguna de les actuacions.

El cartell manté alguns dels grups i artistes ja estaven previstos i també n'inclou de nous, com Mala Rodríguez, que actuarà a l'Auditori de Girona el 12 de juliol. La programació es completa amb Sopa de Cabra (5 de juliol), Blaumut (11 de juliol), Suu (17 de juliol), Miki Núñez (18 i 19 de juliol) i el concert d'homenatge a Nirvana dels Buzz Lovers.

"Hem lluitat fins al final per no deixar Girona sense el nostre festival, i als grups de música i a tota la seva cadena de valor sense feina. ⁣Hem hagut de suspendre els concerts tal com els havíem plantejat, ja que les actuals mesures no fan possibles els aforaments anunciats", expliquen fonts de l'organització del Festival Strenes, la promotora Promo Arts Music.