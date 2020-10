Malestar a Tarragona pel tancament total de l'activitat cultural

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, qualifica d'"incomprensible" que l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, hagi decidit suspendre totes les activitats culturals programades fins al novembre. En una entrevista amb l'ACN, explica que estan en converses amb el consistori per intentar revertir la decisió. La patronal del sector teatral, Adetca, s'ha afegit a la demanda. "Ja fa dies que denunciem que aquestes decisions sense cap justificació en contra de l'activitat cultural no s'entenen", ha afirmat a l'ACN Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. Vidal recorda que les activitats culturals no estan prohibides a Catalunya, sinó limitades només al 50% de l'aforament, i que quan el consistori tarragoní les va tancar l'assistència de públic encara era del 70%. Isabel Vidal demana a Ponsa que "faci entendre" a Ricomà que la cultura és una activitat "segura" i que faci marxa enrere en una decisió que, afirma, fa "molt mal" a entitats i empreses del sector que han fet esforços per "posar-se al dia" amb totes les mesures de seguretat.

L'Ajuntament de Tarragona va adoptar dimarts passat diverses mesures per reduir els contagis del covid-19 que incloïen la suspensió de totes les activitats artístiques programades durant aquest mes als equipaments municipals culturals. Concretament, la decisió va impactar a concerts com els de Ramon Mirabet, Sidonie, Sopa de Cabra i El Petit de Cal Eril, així com les actuacions al Teatre Tarragona o la Sala Trono. Tan sols es va decidir mantenir els actes del festival Tàrraco Viva al considerar que eren "de petit format i amb aforament molt limitat".

El director de la Sala Trono, Joan Negrié, comparteix les paraules de la consellera de Cultura i ha considerat que "la gran majoria" d'agents culturals de la ciutat van trobar "incomprensible" la decisió de suspendre la programació cultural fins al novembre. "Estem a favor que la salut no corri cap risc, ni un; per a nosaltres prima la salut, però també a l'hora de prendre mesures s'han de tenir en compte la realitat dels espais culturals –ha subratllat–. Hem invertit diners en tots aquells protocols de seguretat, perquè de cop i volta ens tanquin sense consultar-nos prèviament". Negrié augura que serà molt complicat tornar a engegar la temporada i recuperar espectadors. "Ens ha costat molt arrencar la temporada al setembre, convèncer la gent, la promoció, els protocols. Hem perdut públic, és un esforç brutal que ara s'ha tallat de cop", ha dit. La sala, que funciona dins el Teatre Metropol, ha passat de 500 a 150 localitats. La Sala Trono és "l'únic" teatre amb temporada estable a la ciutat de Tarragona.

No deixar escapar cap euro

La consellera Ponsa ha afegit que hi ha hagut municipis que "per motius determinats", com el cas del Segrià, han hagut de fer un confinament perimetral i no han pogut, per exemple, fer la festa major, "però els diners que tenien per fer la festa major els han repartit en un seguit d'actes que s'han fet en caps de setmana o durant el mes d'agost i s'hi ha destinat el mateix que estava previst destinar a la festa major". Al seu entendre, és una pràctica molt habitual, "una bona pràctica" que el Govern defensa: "És la línia per on hem de caminar. Ho hem de fer junts i ningú s'hi hauria de despenjar", ha afegit. Per a Ponsa, les entitats "no deixen que cap euro destinat a cultura pugui anar a una altra banda per necessària que sigui". La consellera destaca que tothom té el seu pressupost i intenta que "no caigui res" de les programacions culturals.