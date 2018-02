Malestar a la Xina pels danys a un dels soldats de Terracota als EUA

L'estàtua d'un soldat de l'exèrcit de Terracota de Xian ha patit el trencament i el robatori del polze durant una exposició a Filadèlfia (EUA). Davant del delicte, els responsables xinesos de patrimoni han demanat dures penes per a l'autor de l'acte vandàlic i estudien reclamar una indemnització. Segons infroma el diari 'Beijing Youth Daily', el centre xinès encarregat d'organitzar l'exposició ha condemnat "el robatori i destrucció de l'herència cultural" i demanen "un càstig sever" contra el responsable dels fets. L'estàtua es trobava al Franklin Institute, que fins al març acull 10 dels 8.000 soldats de l'exèrcit de Terracota, que va ser descobert als anys 70. Les reproduccions dels guerrers de Xian tenen uns 2.200 anys d'antiguitat i són considerades un dels patrimonis més valuosos de l'antiga civilització xinesa.

Segons la premsa xinesa, l'autor del robatori va aprofitar una festa nocturna celebrada a l'edifici el 21 de desembre per entrar d'amagat a la sala on s'exposava el soldat de Terracota, fer-se una 'selfie' mentre es recolzava a la seva espatlla i arrancar-li un dit de la mà que es va emportar a casa. El museu nord-americà ha demanat disculpes públiques per l'incident, que no es va investigar fins al gener, quan algú es va adonar que a l'estàtua li faltava un dit. El lladre va ser descobert després d'una investigació de l'FBI i detingut, tot i que actualment es troba en llibertat condicional a l'espera de judici.