Manel estrenen una altra cançó: 'Boy band'

Quan només faltes deu dies per a la publicació de l'àlbum 'Per la bona gent', el grup Manel n'avança una nova cançó, 'Boy band', i el videoclip corresponent. La cançó, que remena ironies i ritmes ballables en què ressona la influència de Pulp, confia bona part de la seva potència en la tornada. El videoclip, realitzat per l'estudi del valencià David Domingo, àlies 'Stanley Sunday', situa els quatre components del grup en un joc de ball. Els caps són seus, però els cossos són dels ballarins Gabriel Ronco, Loewe Dionela, Miguel Esparza i Guille Vidal-Ribas.

'Boy band' és el segon avançament del disc després de la cançó 'Per la bona gent', el videoclip de la qual porta més de 700.000 visualitzacions a YouTube (a Spotify el tema va per les 236.000 reproduccions).

La lletra de ‘Boy band’

Estic en una Boy Band.

Estic en una Boy Band.

Treballo en una Boy Band.

Estic en una Boy Band.



Em llevaven melodies

que creuaven les parets,

donya Elvira omplint la finca

de sarsueles i cuplets.



Van comprar-me una espanyola

un diumenge als Encants,

vaig aprendre a tocar 'Give a

little bit', de Supertramp.



I ara estic en una Boy Band.

Estic en una Boy Band.

Treballo en una Boy Band.

Estic en una Boy Band.



L’Àlex em va dur a La Boîte

al concert d’un cantautor.

Vaig pensar: seré com ell (no!),

vaig pensar: seré millor.



Un xaval de la placeta

feia boogie amb el cosí.

Li vaig dir “he sentit que toques,

crec que un dia he de venir”.



I el micròfon transformant-me

veu en electricitat

va tapar-me una mancança,

un buit, una vanitat.



I ara estic en una Boy Band.

Estic en una Boy Band.

Treballo en una Boy Band.

Estic en una Boy Band.



Ara escric a biblioteques

plenes d’estudiants i vells,

però em distreu un grup del WhatsApp

o el misteri d’un clatell.



Ara vago per les places,

busco un adjectiu alat,

però em despisten les terrasses

o llum, tènue, en un terrat.



Estic en una Boy Band.

Estic en una Boy Band.

Treballo en una Boy Band.

Estic en una Boy Band.