A Manresa canten 'Corren' dels Gossos des dels balcons

La crida era "Manresa serà un clam", i s'ha fet realitat aquest dimecres a 12.27 h, quan manresans d'arreu de la ciutat han sortit a les seves finestres i balcons per cantar, a l'uníson la cançó Corren del grup Gossos, que s'escoltava per les emissores de la ràdio municipal. Natxo Tarrés, cantant del grup de música, reconeixia estar "orgullós" de què la que és una de les cançons més emblemàtiques de Gossos s'ha convertit en una "empenta" en aquests moments tan durs. "He pogut pogut veure les cares dels veïns contents i això és meravellós", ha dit Tarrés.

La proposta és una iniciativa, de l'associació cultural manresana Toc d’Espectacles, coneguda com a El Galliner, responsable de les programacions municipals estables de teatre, dansa i música a la capital del Bages, i ha comptat amb el suport de 61 entitats culturals i esportives. Joan Morros, coordinador del Galliner, ha explicat a ACN que la iniciativa va trobar de seguida la complicitat d'entitats de diferents àmbits. "Busquem trencar la rutina", ha dit Morros minuts abans que es dugués a terme, tot subratllant que "estem en una situació confusa i trista i volem viure un moment d'alegria, demostrar que podem fer coses junts i que entre tots ens en sortirem".



A les 12.27 en punt, Corren ha sonat per antena a Ràdio Manresa. El cantant de Gossos, Natxo Tarrés, ha sortit al balcó a cantar-la amb els seus veïns. També Oriol i Roger Farré, membres del grup, han agafat la guitarra i han fet el mateix des de les seves respectives llars. A diferents punts de la ciutat, com la plaça Bonavista, altres manresans han fet el mateix. En algunes zones, com el carrer Sèquia, la Policia Local ha volgut posar-la pels megàfons.