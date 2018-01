Manresa construeix 'ponts de cultura' en l'estrena de la capitalitat cultural

Manresa va obrir aquest dissabte els actes que celebren que aquest 2018 sigui la Capital de la Cultura Catalana. Tot plegat serà un extens programa d'activitats que ompliran la ciutat de música, dansa, teatre, tradició, gastronomia i circ durant els pròxims mesos. Una cercavila pel centre de la ciutat va portar els veïns des de l'Ajuntament fins al Teatre Kursaal, on es va estrenar l'espectacle 'Pas', creat per a l'ocasió per Sergi Ots. L'espectacle gira al voltant dels ponts, símbol de la ciutat i també icona de la capitalitat cultural amb la que es pretén relligar tots els tipus de manifestacions artístiques que durant el 2018 es podran veure a Manresa.

Les celebracions van començar a les 17.30 h al Saló de Sessions de l’Ajuntament amb els parlaments institucionals, amenitzats per un breu espectacle de música i dansa sota la direcció d’Enric Llort, amb Manel Camp al piano, Montserrat Circuns com a ballarina i Montserrat Mas com a conductora. L'acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura, Anna Crespo; els alcaldes de Reus (CCC 2017) i Cervera (CCC 2019), Carles Pellicer i Ramon Royes, respectivament; Juanjo Puigcorbé, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona i Maria Dolors Portus, secretària general de Cultura de la Generalitat. "La cultura ens ha de fer lliures", va concloure l'alcalde de Manresa.

Acabat l'acte institucional, la cercavila a càrrec dels Tabalers de Xàldiga va conduir la comitiva pels tasts de cultura previstos en diverses places emblemàtiques de la ciutat, i va finalitzar el recorregut al Teatre Kursaal.