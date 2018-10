Manresa és cultura popular i experimentació

L’espectacle de dansa contemporània Erritu (Ritual), de la companyia basca Kukai Dantza i el coreògraf israelià Sharon Fridman, inaugura avui la 21 Fira Mediterrània de Manresa, l’última edició sota la direcció artística de David Ibáñez. El relleu es decidirà al desembre. Erritu, que compta amb la col·laboració de l’Orfeó Manresà, s’estrena a la Seu de Manresa a les 21 h i sintetitza el model de fira que Ibáñez ha defensat des del 2012: un espai per a les expressions de cultura popular en què també tenen cabuda l’experimentació i l’avantguarda, i on és important el sentiment de comunitat. El propòsit d’Ibáñez ha sigut “trencar motlles de la tradició” mantenint “el protagonisme de la tradició popular” i actuar amb consciència de servei públic, com correspon a una fira estratègica de la Generalitat que té un pressupost de 900.000 euros.

“La fira ha de ser una fira -diu Ibáñez-, i que hi ha hagi moltes connexions. Per això no fem cap producció sols, sinó coproduccions. Intentem que els espectacles tinguin més recorregut. És la nostra responsabilitat com a fira pública”. En aquest sentit, destaquen coproduccions amb el Mercat de les Flors, com El moviment de les coses que prenen temps, una reflexió sobre la llibertat d’expressió que connecta la ballarina sud-coreana Ji Hye Chung, Xavi Lloses, Cristina Colomer, Ramón Balagué i la Colla Castellera d’Artés, i Máquinas sagradas, de Juan Carlos Lérida, en què el coreògraf desenvolupa un treball artístic sobre l’ofici de mecànic. Aquests dos espectacles i Erritu formen part del pinyol de l’eix temàtic de la Fira Mediterrània: el concepte de ritual com a inspiració per a la creació artística. Explorar aquesta relació ha dut Ibáñez a programar Malen (el llegat ancestral maputxe), del xilè Ricardo Curaqueo, protagonitzada per setze dones d’entre 9 i 70 anys. “Són diverses generacions de dones mostrant la cosmovisió del poble maputxe”, diu Ibáñez. Hi haurà altres presències destacades, com la Societat Doctor Alonso, que a Estudi per a pandereta lliga cultura popular (la pandereta) i espiritualitat (la poesia de Sant Joan de la Creu), i la bailaora Eva Yerbabuena, ara connectant Andalusia i el Japó a Cuentos de azúcar.

El capítol d’arts escèniques de la fira es completa amb noms infal·libles con Animal Religion, el grup Puja! d’espectacles aeris, la unió de la cantant Joana Gomila i la coreògrafa Lali Ayguadé a Sa mateixa, i Roberto G. Alonso, que portarà al menjador de la modernista Casa Torrents de Manresa el Cabaret 13, un espectacle que recupera les funcions clandestines del Paral·lel de principis del segle XX.

Musicalment, la fira també ha buscat diàlegs, com ara el de Chano Domínguez amb Paolo Fresu, el del bateria de jazz Jim Black amb el cor occità Vox Bigerri i el de la Janusz Prusinowski Kompania amb Manu Sabaté, a més de Megacobla i l’experiència improvisadora entre Za! i uns instrumentistes de cobla. Altres concerts seran els de Bombino, Kepa Junkera, Pau Figueres, Skatalites i Cocanha, entre d’altres.