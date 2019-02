Manuel Gallego Jorreto guanya el Premio Nacional d'arquitectura

260x366 Manuel Gallego Jorreto / EFE Manuel Gallego Jorreto / EFE

El ministeri de Foment ha premiat aquest dimecres l'arquitecte gallec Manuel Gallego Jorreto (O Carballiño, Ourense, 1936) amb el Premio Nacional d'arquitectura, dotat amb 60.000 euros. És el segon cop que el guanya, perquè també el va obtenir el 1997 per l'edifici del Museu de Belles Arts de la Corunya. El jurat considera que l'obra de Gallego manté "un diàleg honest entre els materials tradicionals, els oficis i la modernitat".

Gallego és doctor en arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid. Va ser catedràtic del departament de Projectes Arquitectònics i Urbanisme de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat de la Corunya, i ha impartit classes durant quaranta anys.

Entre els seus treballs més destacats trobem els habitatges unifamiliars de Corrubedo (1970), el Complex Presidencial de Galícia (2002), el Centre Cultural i l'Ajuntament de l'illa d'Arosua (2005-2008), la Llotja de Lira (2008), el Centre Cultural d'Ourense (2009) i el Museu del Paper d'O Carballiño (2004).

651x366 Museu de Belles Arts de La Corunya / Viquipèdia Museu de Belles Arts de La Corunya / Viquipèdia

Una de les peculiaritats del seu mètode de treball –com ell mateix explica– és que, quan se li acudeix una idea, la plasma per escrit, en comptes de fer-ho amb dibuixos. Després de la primera guspira creativa passa a fer plans, croquis i maquetes, però no dona per liquidat el projecte fins que finalitzen les obres. D'aquesta manera –diu– a vegades es troba amb dues solucions contràries per al mateix problema, cosa que considera positiva: "Els oposats sempre van bé", pensa Gallego.

Aquest va ser el cas de les obres del Museu de les Peregrinacions de Santiago de Compostel·la, que quan estaven a punt d'acabar va fer canviar el formigó per peces de ferro per evitar els camions que transporten el formigó, ja que acostumen a trencar el paviment.

651x366 Museu de les Peregrinacions i de Santiago, a Santiago de Composel·la / Xunta de Galícia Museu de les Peregrinacions i de Santiago, a Santiago de Composel·la / Xunta de Galícia

L'arquitectura, experiència en estat pur

Al llarg de la seva obra contrasten construccions amb una naturalesa subtil i de dissimulació amb edificis que assoleixen la màxima expressió. Per a Gallego, si l'arquitectura no permet "viure i viure-la", no és arquitectura: "L'arquitectura no es pot explicar en paraules, és experiència en estat pur", assegurava el 2016 a la presentació de la retrospectiva que va dedicar-li la Fundació Barrié, sinó que "el més fonamental és preguntar-se per què les coses són com són".

Entre els seus mèrits també custodia la Medalla d'Or d'arquitectura del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes, el Premio Nacional de cultura gallega i el premi de la 12a biennal espanyola d'arquitectura i urbanisme.