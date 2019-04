Marc C. Griso estrena el videoclip 'It will never end'

'It will never end' és la cançó que obre el nou treball de l'artista tarragoní Marc C. Griso i que compta amb la coproducció de David Palau i Nacho Romero. De fet, Palau, guitarrista habitual de les gires de Joan Manel Serrat, Alejandro Sanz i David Bisbal, és l'encarregat d'interpretar el solo de guitarra elèctrica en aquest mateix tema.

El videoclip, realitzat per Acid Factory, s'ha rodat en diferents localitzacions de les Terres de l'Ebre. El delta de l'Ebre i Riba-roja són alguns dels escenaris triats per l'artista per aquesta nova entrega. Completen les localitzacions Reus i algun espai del Tarragonès. Els actors Iker García i Eduard Mejías donen vida i forma al relat de la cançó.

"No és una cançó que parli de l'amor de manera directa, tot al contrari. Parla de l'amistat, del pas dels anys i de com, tot i les dificultats i diferències, hi ha persones que vols que formin part de la teva vida i que mai s'acabi, d'aquí el títol de la cançó. Aquesta és una balada en clau electrònica i, per tant, la sensació de calma, tranquil·litat i de pas del temps l'hem aconseguida amb les localitzacions de l'Ebre", assegura Griso.

L'artista tarragoní, ara instal·lat a Cambrils, va acabar aquest EP als estudis Abbey Road de Londres acompanyat de l'enginyer de so Geoff Pesche, guanyador de tres Grammy. "Entrar a Abbey Road és una experiència en majúscules, ja que és història viva del món de la música i referent per a tots, públic en general i professionals del sector. He après molt durant la meva estada allí i m'he sentit escoltat", diu.

Després d'un any d'intensa feina al seu estudi ubicat a Cambrils i seguint la línia dels seus treballs anteriors, 'Naked soul' balla amb els ritmes 'lounge', 'chill out' i 'deep house' buscant la musicalitat i l'elegància dels sons electrònics però sense perdre la mirada a l'escena musical actual. Han acompanyat Griso en aquesta nova entrega la veu d'artistes com Alba Robles, Chipper i Sonia Linares entre altres músics del territori.