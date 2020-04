Marcel Mauri: "Hem aconseguit vendre més de 25.000 llibres però en volem més"

Demà arriba el primer Sant Jordi virtual i confinat de la història. La impossibilitat de fer la festa al carrer i la pèrdua que pot suposar en vendes de llibres va fer que el 21 de març es posés en marxa el projecte Llibreries Obertes amb el lema "Regala un llibre per Sant Jordi". El van engegar la cooperativa Som i l’agència Mortensen, però dissabte passat va passar a liderar-lo Òmnium Cultural. Fins avui, 22 d’abril, a menys de 24 hores perquè sigui Sant Jordi, s’han venut més de 25.000 llibres i s’hi han sumat 450 llibreries, pràcticament la totalitat de les que hi ha al territori català. “Si demà fos un Sant Jordi normal muntaríem unes 200 parades arreu del país –ha dit el vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, en una entrevista amb Antoni Bassas-. Volíem aprofitar tota aquesta força i musculatura que tenim per ajudar, i vam veure que ho podíem fer amb les llibreries”. Òmnium, però, no es vol quedar aquí: “Volem molt més”, ha dit Mauri.

En el moment que Òmnium es va sumar a la iniciativa també se'n van canviar les condicions: les llibreries reben l’import íntegre de la venda del llibre en el moment en què es fa la comanda (fins llavors cobraven el 50% immediatament després de la venda i haurien cobrat el 50% restant quan el llibre s'hagués entregat al comprador, amb posterioritat al desconfinament). En tot plegat, Òmnium hi arrisca els seus diners: “En tot cas els diners que s’inverteixin considerem que, per part nostra, i els nostres socis així ens ho han fet saber, els hem d’invertir en aquest tipus de projectes en favor de la cultura”, ha explicat el vicepresident de l’entitat.

A més, una vegada s’ha engegat el procés de regalar els llibres, es pot fer un arrodoniment del preu final, i aquests diners es destinaran a un projecte de lluita contra la crisi social que sacseja el país. Mauri ha destacat que Òmnium té diferents projectes en marxa i que ha engegat acords amb diferents entitats. “Tenim el mateix compromís que el 1961, amb la diferència que ara hi ha institucions, i els reclamem que facin tot l’esforç possible. Ja els reclamàvem abans del confinament que destinessin el 2% a la cultura, i ara els reclamarem que entenguin la cultura com un bé essencial i que estiguin al costat dels creadors”, ha dit Mauri.

Un llenguatge militar "repugnant"

Avui Jordi Cuixart celebra el seu aniversari, el tercer que ha de passar tancat a la presó. El president d’Òmnium ha enviat una carta en què critica la gestió del govern espanyol davant la pandèmia: “Un país no s’aixeca amb borbons ni músiques militars, sinó amb el compromís de la societat civil, que s'estén arreu”, ha escrit Cuixart. Mauri s’ha fet ressò del discurs del president de l’entitat: “L’estat actua com al segle XIX i utilitza un llenguatge militar –ha dit el vicepresident d’Òmnium-. Un llenguatge que queda molt lluny de la societat catalana, fins i tot repugna. Cada vegada que ha sortit un militar o un Borbó a la televisió la societat catalana hi ha sortit perdent”. Mauri ha lamentat que es faci tant d'ús de la bandera i del nacionalisme espanyol i que això es posi davant de tot: “En la majoria de països, la campanya és Queda’t a casa, i aquí és Unidos venceremos”.

Mauri és badaloní i va estar a l’Ajuntament de la seva ciutat. Ahir a la nit van detenir l’alcalde, el socialista Álex Pastor, per conduir begut per l’Eixample. “Cal ser molt respectuosos amb la seva situació personal, caldrà veure què fan els que van permetre, fins i tot amb xantatge, que se’l votés el juny del 2019. El Partit Socialista ha de fer una autocrítica molt profunda per com han permès arribar a aquesta situació". Mauri també ha demanat que el govern badaloní “aturi els populistes que hi ha a la ciutat, que prometen solucions màgiques i culpen els que venen de fora". "Hem d’evitar que aquests personatges puguin governar”, ha afegit.