Mareta Bufona homenatgen el programa 'Sputnik' del 33 al videoclip de 'Soc massa bona persona'

El videoclip de 'Soc massa bona persona', dirigit per Joan Thelorious i Marc Bala, comença amb una intervenció de Bruno Sokolowicz, que als anys 90 presentava el programa 'Sputnik' del canal 33. És un homenatge explícit a aquella televisió, que apostava amb determinació per la musica alternativa. Així es presenta Mareta Bufona, la banda de Vilanova i la Geltrú, formada per Llorenç Orriols, Marc Bala, Roger Ribera i Sergi Rigol, que aquest dissabte actua al Vida Festival.

'Soc massa bona persona', tocada per l'esperit de grups com Teenage Fanclub i Dinosaur Jr, forma part de l'àlbum de debut de Mareta Bufona, 'Vine al camp', publicat pel segell Bones Festes.