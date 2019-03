L'escriptora Margarida Aritzeta, nova degana de la Institució de les Lletres Catalanes

L'escriptora Margarida Aritzeta serà la nova degana de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i substituirà en el càrrec Isabel-Clara Simó. El Consell Assessor de la ILC ha donat el vistiplau a la proposta de la consellera de Cultura, Laura Borràs. El director de la ILC, Joan-Elies Adell, ha destacat el valor literari de l'obra de la nova degana, així com "el seu reconegut compromís no tan sols amb la creació literària sinó amb la docència i la formació de docents, autèntica condició 'sine qua non' que permet fer arrelar en cada nova generació la llavor de l'amor per la llengua i les lletres", segons un comunicat. Aritzeta, Creu de Sant Jordi l'any 2018, serà nomenada pel president de la Generalitat per un període de tres anys renovable. Simó passarà a ocupar la vocalia d'exdegans.

Margarida Aritzeta va néixer a Valls l'any 1953. És mestra, llicenciada en història moderna i contemporània i doctora en filologia catalana amb una tesi sobre Josep Lleonart. Ha estat professora de teoria de la literatura a la Universitat Rovira i Virgili, on ha treballat durant trenta-vuit anys. Va obtenir el premi Víctor Català l'any 1980 ('Quan la pedra es torna fang a les mans') i el Sant Joan de novel·la el 1982 ('Un febrer a la pell'). Des d'aleshores ha publicat més d'una trentena de novel·les, treballs d'edició crítica, crítica literària i teoria de la literatura.



Aritzeta és la vuitena degana de la ILC. Des de refundació de la ILC, l'any 1987, n'han estat degans Jordi Sarsanedas (1988–1999), Feliu Formosa (1999–2001), Maria Antònia Oliver (2001–2004), Josep Maria Benet i Jornet (2004–2006), Josep Maria Castellet (2006–2010), Francesc Parcerisas (2010–2016) i Isabel-Clara Simó (2016-avui).