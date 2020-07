Maria Arnal i Marcel Bagés inauguraran l'edició digital del Mercat de Música Viva de Vic

El Mercat de Música Viva de Vic ja havia advertit feia setmanes que la 32a edició s'adaptaria a la realitat pandèmica i que el format telemàtic seria prioritari. Ahir ho va acabar de confirmar el seu director artístic, Marc Lloret, que veu en el “model digital” una oportunitat per desenvolupar eines que en el futur poden servir de complement a les fires presencials. Model digital vol dir que el Mercat que es farà del 14 al 19 de setembre tindrà un seguiment en línia, tant pel que fa a les reunions professionals com a les actuacions. Ara com ara, l’activitat presencial es limita a concerts de Blaumut, Gemma Humet, Ginestà i Pau Vallvé, entre d’altres, el 18 i el 19 de setembre a l’exterior de l’Atlàntida, al Parc Jaume Balmes, a la Bassa dels Hermanos i a la plaça dels Màrtirs. És a dir, no estan previstes actuacions a la plaça Major ni a l’espai Sucre. Tampoc hi haurà les actuacions espontànies al carrer.

El gruix de la programació musical es podrà seguir amb accés lliure a la web del Mercat a partir del 14 de setembre, però no seran directes en streaming sinó concerts enregistrats “en alta qualitat i amb diverses càmeres” a l’Atlàntida de Vic a l’agost. “Generarem un material promocional que els grups i artistes disposaran posteriorment per a la seva promoció”, diu Lloret. Per tant, i assumint la naturalesa digital de tot plegat, es pot dir que el Mercat no renuncia a programar, sinó tot al contrari. De fet, ja té una trentena de grups confirmats. El concert inaugural en línia serà el dia 13 a l’Atlàntida i tindrà com a protagonistes Maria Arnal i Marcel Bagés, que estrenaran el material del disc que havien de presentar al Sónar i que finalment publicaran a la tardor.

Estrenes de nous projectes

“Més música, més a prop i més mercat” és el lema d’una edició que, tot i les circumstàncies, manté el compromís amb l’estrena de nous projecte i amb el talent emergent. Entre els concerts que s’enregistraran destaquen els de Koko-Jean & The Tonics (el nou grup de l’excantant dels Excitements), Lavanda (nova aventura de Dani Poveda, el director del Vida Festival), Dolo (que estrena disc), l’homenatge de Lídia Pujol a Cecilia, El viatge de les mans de Toni Xuclà, Clàudia Cabero i Gemma Abrié, i l’homenatge a Ennio Morricone que farà Carles Cases amb l’Orquestra de Cambra de Vic. A més, hi haurà actuacions de Nakany Kanté, Queralt Lahoz, Las Migas, Paula Peso, Renaldo & Clara, Meritxell Neddermann, Alba Careta i The Tyets, entre d’altres.

En aquesta edició s'acaba el contracte de Marc Lloret al capdavant de la direcció del Mercat, per a la qual hi ha convocat un concurs públic. “Ens hi hem tornat a presentar, perquè tot i portar deu anys creiem que tenim coses a dir, que ens agrada molt la feina i l’entorn en el qual treballem ens ha convidat a tornar-nos-hi a presentar”, diu Lloret.