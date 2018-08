Maria Corte, il·lustrar en l’horari de Nova York

La trajectòria de la il·lustradora Maria Corte (Barcelona, 1983) va fer un gir radical el 2011: va rebre, de cop, mentre era de compres, l’encàrrec d’una il·lustració per al New York Times sobre turisme gastronòmic, i una altra per al BBC Music Magazine. No s’ho esperava en absolut: s’havia inscrit en el concurs que organitzava l’agència nord-americana Richard Solomon -l’única vegada que ha pagat, 60 euros-, però no va ser seleccionada entre els 20 primers. Aquella oportunitat que li va donar l’agència més endavant permetria que treballés per a ells i publiqués en altres diaris i revistes americans i europeus com The Wall Street Journal, The Times, The Washington Post, Playboy i Corriere della Sera. Per a Corte, haver de treballar fins a la matinada per adaptar-se a l’hora nord-americana és un mal menor, ja que les il·lustracions està ben pagades, no com a l’Estat, remarca, i en pot viure.

Abans de fer el salt internacional, la carrera de Maria Corte no era gaire diferent de la d’altres il·lustradors d’aquí: es va formar a l’Escola Massana i el mateix any que es va graduar, el 2009, va guanyar un premi de l’Injuve. Va mostrar el seu procés de treball en una entrevista a TV3 el 2015, des de les petites llibretes per als esbossos fins a com acaba les il·lustracions amb l’ordinador, i reconeix que arran d’una entrevista apareguda l’ARA l’estiu del 2016 va rebre algun encàrrec més a Catalunya. Però la seva llista de clients continua sent eminentment internacional: en els últims anys ha treballat per a Apple, Mondadori, American Express, La Repubblica, Adobe i The Guardian. A Catalunya, ho ha fet per a La Vanguardia, el Diari de Tarragona, Mediapro i Estrella Damm.

Maria Corte publica periòdicament els seus treballs al seu perfil d’Instagram, i a la seva pàgina web també es pot tafanejar una selecció dels quaderns de viatge de llocs com Buenos Aires, Nova York i Tailàndia. També de més a prop, a Cadaqués. Aquests treballs més espontanis i també més íntims mostren un altre vessant de la seva obra.

Els seus dibuixos es caracteritzen, alhora, pels personatges de formes arrodonides i perquè estan integrats en composicions marcadament geomètriques. Entre els seus referents artístics hi ha l’animador de la pel·lícula dels Beatles Yellow submarine, Heinz Edelmann; l’il·lustrador i artista israelià Noma Bar, i l’artista colombià Fernando Botero.