Maria del Mar Bonet amb el caliu de la Big Band Begues

“És una pencaire”, diu el saxofonista Juli Casado, un dels components de la Big Band Begues. “És que m’agrada molt”, replica Maria del Mar Bonet amb un to distès que transmet confiança cega. Sentint-los parlar al restaurant de la llibreria Laie de Barcelona, qualsevol diria que porten tota una vida fent feina junts, però tot just fa unes setmanes que treballen plegats en un projecte que s’estrena aquest dissabte al Teatre El Goula de Begues (Baix Llobregat), dins del festival Barnasants. Maria del Mar Bonet tindrà el poderós caliu de la big band per interpretar un repertori d’ànima jazzística. “És un repertori que canto poc i estic contenta de tornar a disfrutar-lo”, diu Bonet sobre el material que alimentarà el concert.

Hi haura peces com Jim, la joia adaptada per Quico Pi de la Serra amb què va homenatjar Billie Holiday, i altres dels discos que fa fer amb Manel Camp, Ben a prop (1989) i Blaus de l’ànima (2011). “Però mai els havia cantat amb una big band ”, precisa Bonet. De fet, és la primera vegada que pujarà a un escenari acompanyada d’una big band. Després dels primers assajos, l’experiència, admet, està sent molt satisfactòria. “M’ha sorprès que aquestes cançons sonin com sonen. És una big band amb un sentit creatiu molt gran i això em dona molta seguretat”, diu. La seguretat és encara més gran perquè la direcció musical i els arranjaments són del contrabaixista Toni Cuenca, col·laborador de confiança de Bonet. Per a ella, “cantar amb una orquestra simfònica és com volar, i cantar amb la big band és tocar amb els peus a terra”. La connexió tel·lúrica és engrescadora i ha dut la cantautora mallorquina a incorporar al repertori cançons com Epigrama, de Toti Soler, a partir del poema de Salvat-Papasseit, i L ’àguila negra, l’estremidora versió de la cançó de Barbara, a la qual la big band li dona “una sonoritat preciosa de coures i daurats”.

Recordar Guillem d’Efak i Ovidi

El concert, fruit de la col·laboració del Barnasants i l’Ajuntament de Begues, també tindrà espai per recordar Ovidi Montllor i Guillem d’Efak, dels quals es commemora el 25è aniversari de la mort. “A l’Ovidi sento que encara el tinc al costat. I al Guillem el vaig conèixer de petita a Mallorca. M’agradaria que la gent jove que canta moltes cançons de l’Ovidi conegués també les del Guillem”, diu Bonet, que no descarta donar continuïtat a l’aventura amb la Big Band Begues. “Però si no vaig amb aquesta, no”, afegeix abans de lloar la formació del Baix Llobregat.

En qualsevol cas, Maria del Mar Bonet prepara més novetats, com ara un disc amb cançons noves. “Intentar fer coses noves forma part de la meva vida”. I al juny debutarà al Primavera Sound.