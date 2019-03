Maria del Mar Bonet torna a l'emoció cubana

Maria del Mar Bonet va plasmar la seva admiració per la cultura i el coratge de la gent de Cuba al disc 'Ultramar' (2017). Quan el va presentar al Liceu fa dos anys, entre els músics que la van acompanyar hi havia el pianista José María Vitier, un dels músics més respectats de l'illa, autor de bandes sonores com la de la pel·lícula 'Fresa y chocolate' i compositor de la 'Misa cubana', entre moltes altres glòries, a més de col·laboracions amb Silvio Rodríguez i Pablo Milanés.

La connexió artística entre Bonet i Vitier, que ja era evident en el disc, reclamava alguna cosa més, i aquest divendres tots dos compartiran l'escenari del Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat (20.30 h), dins del Festival Barnasants. Serà el primer concert d'una gira que també passarà per Maó, Cala Millor, el Campello, Tortosa, Paiporta i Nules.

“Aquesta relació és una cosa important en les nostres carreres”, diu Vitier, tot elogis quan descriu “la poesia i l'espiritualitat” de Bonet, a la veu de la qual hi veu “ressonàncies antigues de la Mediterrània”. L'admiració d'ella cap al pianista és igual d'intensa. “Vaig conèixer el José María quan ell feia un recital a Mallorca. Jo ja tenia molt avançat el disc 'Ultramar', i així i tot vaig demanar-li si hi volia col·laborar. Podia haver sigut un disc doble després de conèixer el José María”, recorda Bonet. Al final, Vitier va participar en un parell de temes, però tant ell com Bonet van quedar amb ganes de més. Volien, com diu ella, que aquell “diàleg fos més intens” i anés més enllà del disc. Necessitava, de fet, treure's “l'espina del cor” i poder cantar més música d'ell.

El més enllà és aquesta gira en què la veu mediterrània per excel·lència conviu amb “les forces” del piano de cola i percussió dels tambors 'batá', “tan africana, tan cubana”, que tocarà Abel Acosta. “El que faré amb ells és molt emocionant”, assegura Bonet, que a més s'endinsarà en territoris nous per a ella. “Fins ara no havia cantat mai en llatí!”, exclama fent referència a la interpretació que farà de l''Ave María' de la 'Misa cubana' de Vitier, un prodigi de sincretisme en què dialoguen formes litúrgiques catòliques i iorubes. “Estic aprenent a estar en un lloc on no hi era”, diu Bonet sintetitzant bona part del projecte.

El concert començarà amb Vitier tocant peces pròpies a piano i amb Acosta. També hi haurà un complement audiovisual preparat per la pintora Silvia Rivero. “La meva dona és la meva directora artística”, precisa Vitier sobre Rivero. “Després farem cançons de la Maria del Mar i també meves”, afegeix el pianista. Del repertori, a més de l''Ave Maria', avancen que interpretaran peces com 'Cuando salgas, luna llena', de Noel Nicola, i cançons que ja havien fet plegats a 'Ultramar' com 'Danza de fin de siglo'. “Serà un espectacle senzill, en un format íntim”, diu Vitier. “És un repertori que persegueix l'emoció, que transmet emocions personals que esdevenen col·lectives –afegeix Rivero–. Portem molta Cuba vista d'una manera nova i emocionant, i quan entra la Maria del Mar és molt, molt especial. Serà sorprenent”.