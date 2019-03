Mariàngela Vilallonga declara Laura Borràs el seu "àngel de la guarda"

Després del nomenament oficial de Mariàngela Vilallonga com a nova consellera de Cultura a primera hora del matí, a la seu del departament a Barcelona s'ha escenificat el traspàs de carteres amb Laura Borràs, que deixa el lloc per ser la número 2 a les eleccions generals per JxCat. Ha sigut un acte rígid i formal, amb comptats gestos de confiança de les conselleres. Això sí, molt cordials. "M'acomiado però no del tot", ha començat dient Borràs, una afirmació certificada per Vilallonga amb un 'no'.

"Miraré de ser-hi sempre que calgui", ha afegit en una trobada amb la premsa en què no s'acceptaven preguntes. "És un pas que em costa de fer", ha afegit, com ha anat explicant els últims dies, abans que el 20 de maig deixi l'acta de diputada per, previsiblement, agafar la del Congrés. Borràs ho veu com un pas més en el seu compromís i ha citat Camus: "La veritable generositat envers el futur consisteix en donar-ho tot al present". "Ho he donat tot i ho seguiré donant tot", ha dit. També ha revelat que els treballadors de la conselleria li han regalat un collaret amb un infinit –"perquè diuen que m'estimen infinit"–, que serà el seu amulet.

Borràs ha explicat que els seus nou mesos a la conselleria li han servit per establir les bases del que volia fer el seu govern en Cultura, i ha fet el paral·lelisme amb la durada d'un embaràs. Vilallonga serà l'encarregada de desplegar-ho. "Li desitjo una plàcida singladura", li ha dit.

Vilallonga, que ha llegit la seva intervenció, ha agraït la proposta de "servei al país" a la qual "no podia dir que no" als "presidents Puigdemont i Torra, i als consellers Laura Borràs i Lluís Puig". "Faré tot el que sigui a les meves mans i de la conselleria perquè Catalunya vagi endavant", ha dit. Ha defensat la cultura com a factor de cohesió i ha declarat el seu "compromís amb les persones, la terra i la llengua", que ha definit com a "futur, punt de trobada, útil, eina".

La consellera ha recordat que fa 40 anys que imparteix classes de llatí a la universitat, com a filòloga clàssica, i diu que amb les noves generacions ha après que "la constància i la voluntat poden moure muntanyes". "Amb fermesa i convicció i suavitat amb les formes podem construir el que ens proposem". Ha acabat el parlament dient: "Declaro a partir d'avui Laura Borràs el meu àngel de la guarda".