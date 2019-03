260x366 Mariàngela Vilallonga en una imatge d'arxiu / ACN Mariàngela Vilallonga en una imatge d'arxiu / ACN

Mariàngela Vilallonga serà la nova consellera de Cultura, segons va avançar ahir l'ARA i ha confirmat la Generalitat aquest divendres. Vilallonga substituirà Laura Borràs, que ocupa el càrrec des del maig de l'any passat i que ara el deixa per anar de número 2 a la llista de Junts per Catalunya al Congrés. Vilallonga és doctora en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona i catedràtica de filologia llatina de la Universitat de Girona. Des del 2004, dirigeix la càtedra de patrimoni literari Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona.

Vilallonga serà la quarta consellera de Cultura després de Santi Vila, Lluís Puig i Borràs. La nova consellera té una connexió literària i noucentista amb el president de la Generalitat, Quim Torra, com també amb la seva predecessora. Dilluns la Generalitat farà el relleu oficial de la conselleria.