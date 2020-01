Federico Fellini reviu amb Mario Gas al Teatre Akadèmia

Entre camerinos, a Federico Fellini li deien el far. "Era un sobrenom intern, però tenia molt de real, perquè la seva presència ho il·luminava tot", recorda l'actor Sergio Rubini, que va treballar amb el cineasta italià a la pel·lícula Intervista el 1987. La llum de Fellini es va apagar el 1993, però coincidint aquest any amb el centenari del seu naixement, actors i directors li han construït un homenatge. A partir de les entrevistes que va concedir, Ludovica Damiani i Guido Torlonia han donat forma a Maestro Fellini, una peça que ressegueix la trajectòria vital i professional del cineasta i que serà fins al 16 de febrer al Teatre Akadèmia de Barcelona.

L'espectacle segueix la fórmula d'altres projectes de Torlonia com Caro Maestro!, que girava al voltant de la figura de Giorgio Strehler i que es va estrenar a l'Akadèmia el 2017. Com en aquella ocasió, Mario Gas posarà veu a les reflexions i els pensaments del protagonista acompanyat de les actrius Serena Vergano (que farà les funcions del 22 de gener al 2 de febrer) i Mar Ulldemolins (que assumirà el paper del 5 al 16 de febrer). "Hem creat un conte biogràfic de Fellini que arrenca amb la seva infantesa", explica Torlonia, que defineix el director com "el cineasta més teatral de tots".

A la recerca de la grandesa en grup

La lectura dramatitzada a càrrec dels tres intèrprets s'alterna amb imatges de les pel·lícules de Fellini per recordar així tot el món cinematogràfic que va crear. "Tenia una manera de treballar molt peculiar, que va marcar la indústria del cinema. Anava sempre a la recerca d'assolir la grandesa en grup, amb un equip", assenyala Damiani. Per a Vergano, Maestro Fellini és "un somni i una dedicatòria", ja que el cineasta és el seu director "més estimat". L'actriu recorda que quan era més jove quedava "fascinada i enganxada" davant les històries de Fellini i en destaca, sobretot, "el seu caràcter polifacètic".

A l'escenari, la veu de Mario Gas explicarà en primera persona les vivències del director amb la idea que els espectadors "puguin veure'l a ell mateix", diu l'actor. Per a Gas, resulta "inevitable enamorar-se del cineasta i de les seves obres" i considera que aquest muntatge serà "una festa" per a tots els admiradors del director. Maestro Fellini es representa aquest dilluns en italià en una funció única protagonitzada per Rossy de Palma i Sergio Rubini. L'actriu es defineix a si mateixa com "una criatura felliniana" i subratlla que aquest espectacle és, per damunt de tot, "un acte de devoció". "Es troba molt a faltar la mirada de Fellini al món, com també la seva sagacitat i humilitat –afegeix De Palma–. Sovint em pregunto: si fos viu, què diria ara?".