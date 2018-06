Mariona Carulla és reelegida presidenta de l'Orfeó Català

Mariona Carulla va ser reelegida presidenta de l'Associació Orfeó Català en els comicis celebrats dimarts. La candidatura de Carulla era l'única que es presentava a les eleccions. El resultat va ser de 330 vots a favor, d'un total de 385 vots emesos. Va haver-hi 3 vots en blanc i 52 vots nuls.

Mariona Carulla va anunciar una nova etapa en què la junta aposta per un projecte de futur per al Palau de la Música Catalana i l'Orfeó Català. També va explicar que treballarà per obrir l'entitat musical, per assegurar la solvència econòmica i l'excel·lència musical, per convertir el Palau en un centre de cultura en confluència amb altres arts i per obrir aquesta institució al conjunt de la ciutadania.



La nova junta directiva de l'Orfeó Català, formada per la majoria de membres de la junta anterior, compta amb tres noves incorporacions: Àlex Honrubia, representant del Cor Jove i cantaire de la família de l'Orfeó Català des del 2007; Maria del Mar Calvet, cantaire de l'Orfeó Català des de fa 17 anys, i Lluís Domènech i Girbau, besnet i especialista en l'obra de Lluís Domènech i Montaner.