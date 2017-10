Mark Lockyer, més commovedor que mai al Teatre Lliure

L'actor britànic Mark Lockyer estrena aquest dijous i fins diumenge al Teatre Lliure de Gràcia 'Living with the lights on'. L'obra és la història de la vida del mateix actor, interpretada en primera persona, que relata com va passar de ser un jove intèrpret amb èxit a la Royal Shakespeare Company a convertir-se en un addicte a l'alcohol i ingressar a la presó, segons ha explicat Lockyer aquest dijous a Barcelona.

L'any 1995 l'actor britànic va rebre la proposta d'encarnar Mercutio, a l'obra 'Romeu i Julieta', en un prestigiós teatre de Londres, sota la direcció de artístic d'Adrian Noble, de la Royal Shakespeare Company. “Els assajos no anaven bé, el meu comportament no era l'adequat i el director em va apartar de l'obra”, ha explicat Lockyer, que confessa que a partir d'aquell moment tot va anar a pitjor i que va patir un “trastorn de bipolaritat” i una addicció a l'alcoholisme que el va tornar "boig". Així va ser la vida de Mark Lockyer, una autèntica muntanya russa d'èxits i fracassos que el porta, de l'hospital a la presó fins a la seva recuperació final. “Vaig passar de ser un jove amb èxit a ser alguna cosa que no puc arribar a descriure, i vaig acabar a la presó”, recorda. Va ser a la presó on li van diagnosticar el trastorn de bipolaritat i va començar la rehabilitació.

“Avui us puc explicar la meva història i em puc riure”, ha dit l'actor amb un gran somriure, però assegura que en aquell moment va veure com la seva vida s'esfondrava i que en tan sols dos anys havia perdut tot el que tenia. Amb el seu testimoni, Lockyer, vol mostrar que les malalties mentals poden afectar qualsevol persona, i que "la ment bipolar no és una ment deficient", ja que amb el tractament adequat hi ha vida més enllà d'aquestes malalties.

Precisament de la seva experiència neix el monòleg que presenta al Teatre Lliure. Tot i que Lockyer no es veu com un activista o un terapeuta, ha assegurat que li agrada explicar la seva història amb l'esperança que pugui ajudar altres persones. “Un dia vaig decidir explicar la meva història, el que havia passat realment, i això va ser la meva primera motivació per fer aquesta obra”, explica l'autor, que no va escriure res en dos anys i feia un espectacle sense guió, seguint tan sols una llista de coses que li havien passat.

Lockyer va deixar de representar-la perquè creia que “la història no havia triomfat”, però quan un dia va ensenyar el text a una companyia britànica, Actors Touring Company, els hi va agradar i va començar una gira pel Regne Unit per representar l'espectacle amb la direcció de Ramin Gray, qui ha dirigit obres com 'The malcontent', 'The golden dragons” i 'The events'.