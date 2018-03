El tenor Mark Padmore fa enlairar el Cor de Cambra del Palau

Els integrants del Cor de Cambra del Palau tenen una cita important aquesta nit: col·laboraran per primera vegada amb el tenor Mark Padmore interpretant un lied de Schubert, Nachthelle. L’actuació de Padmore està inclosa dins el cicle Palau Grans Veus i tot apunta que serà sucosa, ja que els assajos han sigut intensos: “Mai havia vist el cor tan emocionat i tan actiu”, afirma el director artístic dels cors de l’Orfeó Català, Simon Halsey. El protagonista de la vetllada també s’ha pres la preparació com una experiència perquè els cantaires adquireixin nous matisos: “Els primers deu anys de la meva carrera els vaig passar en cors professionals i vaig aprendre molt. Ens hem concentrat a transmetre l’amor per les paraules, perquè massa sovint la gent només es concentra en el so i, si no dius res, només et quedes en el nivell dels sons”, afirma Padmore. “Els cantants treballem amb les paraules, no només amb les notes -subratlla-. Hem de pensar en les paraules i això fa que l’experiència del concert sigui diferent, fa que el públic hi hagi de parar atenció”.

Com diu el director general del Palau de la Música, Joan Ollé, Padmore és un dels cantants “més estimats” de la institució: “En el futur, la col·laboració regular del Palau de la Música amb Mark Padmore es veurà amb interès i enveja”, diu el director. Per al pianista Julius Drake, col·laborador habitual de Padmore, el recital d’aquesta nit també és una experiència excepcional: “Mai havia treballat amb un cantant i un cor. M’ha permès descobrir l’amplificació d’una cançó a través del conjunt de veus, que la multipliquen. I sempre amb el piano”. A més de Nachthelle, Padmore interpretarà vuit lieds més de Schubert i sis peces de Benjamin Britten a la segona part. “Britten era el millor pianista per interpretar Schubert”, conclou Drake.