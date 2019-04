Un projecte urbanístic a Marsella amenaça totes les obres de Le Corbusier Patrimoni de la Humanitat

17 obres de Le Corbusier en set països van ser reconegudes com a Patrimoni de la Humanitat el 2016. Com que segons la normativa de la Unesco van ser reconegudes en conjunt, un projecte urbanístic al barri sud de Marsella, on hi ha la Ciutat Radiant de l'arquitecte, podria provocar que totes les obres de Le Corbusier perdessin la categoria de Patrimoni de la Humanitat, segons la Fundació Le Corbusier: "És un problema important, perquè no és fàcil entrar a la llista de la Unesco", afirma la responsable d'arquitectura i restauració de la Fundació, Bénédicte Gandini.

L'Ajuntament de Marsella ha llançat un pla per densificar la ciutat amb un miler d'habitatges en tres torres de 54 metres d'altura a l'entorn de la famosa Unitat d'Habitació de Le Corbusier, creada després de la Segona Guerra Mundial arran de la manca d'habitatge social a la ciutat. Segons els tècnics de la Unesco, les torres entorpeixen la visió de l'edifici i bloquegen les panoràmiques al mar i la ciutat que havia previst l'arquitecte. Gandini recorda que aquests dos factors van ser claus perquè l'obra de Le Corbusier fos declarada Patrimoni de la Humanitat i critica que l'Ajuntament no ha pensat en els "serveis urbans paral·lels necessaris per a una densitat de població més elevada", com "els aparcaments i els espais verds".

Bernard Soumiru, juntament amb altres habitants de la Unitat d'Habitació, lluiten perquè l'Ajuntament de Marsella faci marxa enrere i "preservi l'entorn" de l'edifici. "No han tingut en compte les nostres reivindicacions i posen en perill una obra fantàstica", critica Soumiru, per a qui viure en un apartament d'aquest edifici des de fa 38 anys és "un privilegi". "Tens la sensació de viure en una petita casa dins d'un edifici", subratlla.

No n'hi ha prou limitant el nombre d'habitatges del projecte

El pla urbanístic amenaça obres de Le Corbusier a l'Argentina, Alemanya, Bèlgica, França, Suïssa, l'Índia i el Japó. L'Ajuntament de Marsella treu ferro a la qüestió i recorda que els solars a l'entorn de la Unitat d'Habitació són propietat de grans constructores privades que tenen plans "ambiciosos" i que faran tot el possible per no perdre la inclusió de Le Corbusier a la llista de la Unesco. En aquest sentit afirmen que han retallat el projecte de 2.000 habitatges a 1.000 i que les torres que apareixen al projecte són només simulacions. "Si ens presenten un projecte que perjudiqui l'obra de Le Corbusier no l'autoritzarem", subratllen.

Malgrat tot, des de la Fundació Le Corbusier afirmen que no n'hi ha prou limitant el nombre d'habitatges: "El municipi no ha abordat les obres necessàries per acollir els turistes ni ha fet front al problema de l'aparcament que hi ha al parc, que també és obra de Le Corbusier. Hi ha tants cotxes que és inservible per als vianants", lamenten.