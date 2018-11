Marta Angelat rebrà el reconeixement honorífic dels premis Butaca

L'actriu i directora santcugatenca Marta Angelat rebrà dilluns vinent el Butaca d'Honor dels premis Butaca. El guardó, que no s'enfronta al criteri del públic, reconeix la trajectòria professional d'Angelat tant al teatre com al cinema i a la televisió. Angelat ha dirigit muntatges com 'Unes veus' de Joe Penhall (2007) i 'Escenes d'un matrimoni' de Bergman (2010). Va iniciar-se com a actriu el 1972 i, des d'aleshores, ha treballat amb directors com Pere Planella, Mario Gas, Joan Maria Pou i Sergi Belbel. També és directora de doblatge i ha posat veu a actrius com Jane Fonda, Angelica Huston i Emma Thompson.

Angelat recollirà el premi en la cerimònia d'entrega dels premis Butaca, que tindrà lloc dilluns vinent a les vuit del vespre al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès. 'Temps salvatge' i 'Sopa de pollastre amb ordi' encapçalen les nominacions dels guardons seguits de 'Frankenstein' i 'Les noies de Mossbank Road'.