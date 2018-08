Marta Rojals, el repte de la Fira de Frankfurt

Marta Rojals (la Palma d’Ebre, 1975) va passar de ser un nom desconegut a les llibreries a convertir-se en un fenomen editorial en menys d’un any. Ho va aconseguir amb Primavera, estiu, etcètera (RBA - La Magrana, 2011), una irrupció literària que va agafar volada sobretot gràcies al boca-orella i a les ressenyes i articles publicats en blogs. “La xarxa va rebre-la molt bé. Els llibreters també la van recomanar molt i així el fenomen es va anar fent gros”, explica l’editora de Rojals, Isabel Obiols. El gener del 2011, en un dels textos que va donar a conèixer la novel·la d’una autora aleshores desconeguda, l’editor Miquel Adam escrivia: “Fa unes quantes hores que he acabat de llegir un llibre que estic convençut que està cridat a ser un dels millors llibres de l’any (com a mínim)”.

Rojals, arquitecta de formació, va debutar amb la història de l’Èlia, una noia que torna al poble natal després d’haver-se quedat sense feina. Quan encara era un manuscrit, el llibre va arribar a mans d’Obiols empès, en part, per la casualitat. “La Marta col·laborava a Vilaweb i des d’allà em van deixar llegir el text. Ho vaig fer de seguida i em va agradar molt, tot i que no m’imaginava que hi hauria aquest boom”, recorda l’editora, que explica que “des del principi ens va deixar clar que no volia fer promoció dels seus llibres”. L’escriptora defuig les fotografies, les presentacions i les entrevistes, tot i que sí que en concedeix via correu electrònic.

El 2014 Rojals va reaparèixer a les llibreries amb L’altra (RBA - La Magrana). Mentre que la primera novel·la s’instal·la a l’Ebre, la segona història transcorre a Barcelona i gira al voltant de l’Anna, una dona que s’acosta als 40 anys amb una feina precaritzada i una parella que no l’acaba d’omplir. L’altra va consolidar Rojals com una de les escriptores catalanes més populars i esperades. Publicada al gener, la novel·la va escalar fins a la tercera posició del rànquing de títols de ficció en català més venuts per Sant Jordi del 2014, i després s’ha traduït al francès, l’italià, el neerlandès i el txec. “És un exemple immillorable de com es fa funcionar la ficció, de com es crea un univers i es pobla de personatges creïbles, contrastats i versemblants, de com s’alternen temps i espais en un salt de línia, de com s’utilitza la informació com a munició per estabornir el lector sense enganyar-lo en cap moment”, escrivia la crítica Marina Espasa en una ressenya del llibre a l’ARA.

Rojals té a punt la seva tercera incursió literària, El cel no és per a tothom (Anagrama, 2018), que es publicarà el 29 d’agost, i Obiols ja treballa per moure el llibre a la Fira de Frankfurt, que serà a la tardor. En aquesta ocasió l’escriptora explora les relacions entre tres germans al llarg de quatre dècades. “És una autora amb una empatia enorme, capaç de llegir molt bé el seu entorn en clau sociològica i psicològica per apel·lar a gent molt diversa”, explica l’editora.