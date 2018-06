Marta Rojals publicarà la seva tercera novel·la a l'agost

Marta Rojals tornarà a publicar una novel·la tres anys i mig després de 'L'altra'. Es titularà 'El cel no és per a tothom' i sortirà el 29 d'agost. Segons l'editorial Anagrama, l'autora recrea quatre dècades d'una família de tres fills i aprofundeix en les relacions que s'estableixen entre els germans. També mostra els canvis socials, polítics, econòmics i urbanístics d'un país durant quaranta anys.

Aquesta serà la tercera novel·la de Marta Rojals, després de l'exitós debut amb 'Primavera, estiu, etcètera' (2011) i de 'L'altra' (2014), traduïda al francès, l'italià, el neerlandès i el txec; totes dues publicades amb gran èxit de vendes a La Magrana. En aquest llibre, l'autora de la Palma d'Ebre es passa a un nou segell, Anagrama. De fet, ja havia publicat en una altra editorial, Sembra Llibres, un recull dels seus articles setmanals a Vilaweb, 'No ens calia estudiar tant' (2015).

Segons un comunicat de l'editorial, els personatges d''El cel no és per a tothom' són Pep Costa, un home que per experiència sap que les "relacions entre germans són difícils d'explicar", així com les bessones Eva, una jove temperamental, i la flegmàtica Sara. El relat se centra en l'any 2007, però "comença un compte enrere que pot canviar-ho tot". El pare de la família és un home aficionat a les maquetes d'avions, mentre que la mare "només refrena la seva acritud quan treballa a la perruqueria".

Anagrama afirma que Rojals "demostra de nou amb la seva ambiciosa tercera novel·la que posseeix el geni de la llengua, tant per a la descripció com per al diàleg, un talent innat per muntar eloqüents estructures narratives i una capacitat d'aprofundiment psicològic que li permet afegir a l'Èlia de 'Primavera, estiu, etcètera' i a l'Anna de 'L'altra' una nova galeria de personatges pròxims i inoblidables".