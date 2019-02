La Konzerthaus de Viena nomena Martha Argerich membre d'honor

La pianista argentina Martha Argerich ha estat nomenada membre d'honor de la prestigiosa Konzerthaus de Viena, amb la qual l'artista té una estreta relació des de fa anys, segons ha informat avui la institució. "Volem rendir tribut a una de les millors pianistes vives", assegura el director artístic de la sala, Matthias Naske, en un comunicat. Naske destaca l'"absoluta immediatesa de la seva interpretació" i la "fenomenal tècnica" com dos dels aspectes que defineixen Argerich com una pianista singular.

Fonts de la Konzerthaus asseguren que la pianista està molt contenta amb aquest honor i avancen que la temporada vinent tornarà a actuar a la sala. Argerich hi va tocar per primer cop el 1959, quan tenia 18 anys. Des de llavors hi ha actuat 19 vegades. L'última temporada ho va fer en companyia de l'Orquestra Filharmònica de Viena. La Konzerthaus, fundada el 1913, escull cada any un artista com a membre d'honor. Músics com ara Richard Strauss, Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin, el català Jordi Savall o el veneçolà José Antonio Abreu han obtingut aquest reconeixement.