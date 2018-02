Martorell es bolca amb l’Any Cererols

Joan Cererols (1618-1680) ocupa un lloc d’honor en la història de la música catalana. Figura clau de l’escola montserratina, gran compositor de música litúrgica, mestre de la polifonia i el contrapunt organístic i hereu de la influència de Tomás Luis de Victoria, serà recordat aquest any a la seva vila natal, Martorell. “La figura de Cererols ens ha fascinat a tots els músics que hem estat en contacte amb el seu repertori”, admet el musicòleg Josep Maria Gregori. I això que només se’n conserven 78 obres, perquè l’incendi de l’abadia de Montserrat durant la Guerra del Francès va afectar bona part del fons musical.

L’Ajuntament de Martorell, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat, ha bastit un programa amb una desena de concerts, exposicions i activitats per redescobrir Cererols en totes les seves dimensions 400 anys després del seu naixement.

L’Any Cererols, que té un pressupost d’entre 42.000 i 45.000 euros, s’inaugurarà el 23 de febrer amb un concert de l’Escolania i la Capella de Música de Montserrat a l’església de Santa Maria. La tria és ben pertinent, perquè Cererols va ser mestre de capella i director de l’Escolania i perquè a l’església és on està enterrada la seva família. El concert tindrà un marcat accent montserratí perquè farà dialogar obres de Cererols amb L’ametller de Bernat Vivancos, “un músic que també surt de l’escola” de l’abadia, com recorda el comissari de l’Any Cererols, Aleix Palau.

Un dels moments culminants de la commemoració serà el concert de Jordi Savall i la Jove Capella Reial de Catalunya, el 16 de desembre al teatre El Progrés. Hi interpretaran la Missa de batalla i la Missa pro defunctis, les dues obres de Cererols que Savall va incloure al primer disc de La Capella Reial de Catalunya l’any 1988, el mateix programa que interpretarà el 4 d’abril a L’Auditori de Barcelona. En la programació dissenyada per Aleix Palau hi ha un encàrrec especial basat en una recerca musicològica del contratenor mataroní Víctor Jiménez Díaz, que s’ha endinsat en el repertori de compositors espanyols contemporanis de Cererols com José Marín i Cristóbal Galán. Serà el 9 de setembre al Museu Municipal Vicenç Ros, el mateix espai on el 13 de maig el Conjunt Atria ajudarà a situar el compositor de Martorell en el context barroc europeu posterior amb un programa amb obres de Telemann, Händel i Bach. També al museu serà on el 16 de novembre la soprano martorellenca Carme Miró farà un recorregut per les músiques del segle XVI. El recital de Miró es farà coincidint la cloenda del Congrés Joan Cererols, que durant tres dies aplegarà especialistes internacionals.

Martorell, bolcada en l’Any Cerrols, tancarà la commemoració amb el concert de la Coral Ars Nova a l’església de Santa Maria el 26 de desembre, que repetiran la Missa de batalla a més d’interpretar alguns dels villancets més emblemàtics de Joan Cererols.