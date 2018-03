Maruja Limón sonen a carrer, flamenc i Cuba

Tocaven pel plaer de tocar juntes i van acabar formant un grup que van batejar Maruja Limón, com la cançó de Manolo Escobar. “Però el nom no és per la cançó”, precisa la percussionista Eli Fàbregas. “Estàvem fent una residència artística al Centre Cívic Besòs que durava tres mesos i al final havíem de fer-hi un concert. Ens van demanar el nom perquè havien de fer el cartell del concert, i va sortir Maruja Limón”, recorda la guitarrista Vicky Blum sobre l’origen nominal d’una formació, ara quintet, que avui presenta el seu debut discogràfic a la sala Apolo de Barcelona. Más de ti, publicat per Kasba Music, remena amb desimboltura mètriques flamenques, son cubà, bolero (magnífica versió d’ Adoro ) i pop.

El disc és el resultat d’una aventura que efectivament va començar al Centre Cívic Besòs però que va tenir un pròleg a l’escola de flamenc Joaquín Herrera, on van coincidir Blum i les cantants Esther González i Sheila Quero. “Allà vam començar a fer petits concerts. No veníem de projectes concrets, sinó que tocàvem per tocar”, explica Blum. D’una altra escola en va sortir Fàbregas, i totes quatre van tirar endavant el grup, al qual es va afegir al cap d’un any la trompetista Mila González. “Vaig començar a tocar en un grup de música balcànica i de fanfàrria de carrer, la Balkan Paradise Orchestra, on la Mila tocava la trompeta -diu Fàbregas-. I em va semblar interessant introduir un element melòdic més al grup i que pogués improvisar”. Primer va ser una convidada, i ara ja és una més de les Maruja Limón, un grup molt barceloní, en el sentit que combina el carrer, la formació en escoles de música, la feina a la xarxa de centres cívics i, estèticament, la confluència d’estils. Hi predomina un perfum flamenc que ve d’influències compartides de “Lole i Manuel, Ojos de Brujo i Mártires del Compás”, segons Fàbregas, però on també s’escolen “la salsa i la world music ”.

Cançons com La piel i Notas de sal il·lustren perfectament l’ànima mestissa i juganera de Maruja Limón. La primera camina de la mà del son cubà i a la segona la guitarra corre rumbera, “molt Peret”, diu Blum, fins que el tres cubà capgira el color d’una cançó que “té una part molt rumbera i una altra de molt llatina”. El toc llatí el posen la trompeta i, sobretot, el tres cubà que toca Albert Casanovas, que serà un dels convidats al concert d’avui a l’Apolo a les 16.30 h. L’actuació, d’accés gratuït, també servirà per estrenar disposició escènica. “Intentarem trencar la tradició flamenca de tocar en semicercle i donar-li una mica de profunditat”, diu Fàbregas.