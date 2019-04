Màxima representació institucional catalana al funeral de Neus Català

“Quan em vegeu morir, porteu-me als Guiamets”, va dir Neus Català als seus fills. Aquest dimarts, ben a prop del seu poble natal prioratí, 400 persones l’han acomiadada en una cerimònia pública al tanatori de Móra la Nova. I l’acte ha començat amb l’himne de Riego, l’himne de l’exèrcit popular que Català -una de les figures més notòries de la lluita republicana i antifeixista, una de les darreres supervivents del cap d’extermini de Ravensbrück- va entonar tantes vegades quan encaminava el camí de l’exili, ara fa vuitanta anys.

Català va morir dissabte als 103 anys i des de llavors que s’ha fet notar el caliu de familiars, amics, representants de la societat civil i polítics. Aquest dimarts, la seva filla, amb la veu trencada per l’emoció, n’ha destacat el seu paper de mare: “Vivíem en una casa oberta a tots, a militants i amics, amb orígens i sensibilitats molt diversos. Era una família on es parlava de tot. No hi havia cap tema que s’ocultés”. I aquest tarannà aglutinador també l’ha destacat el polític i amic de la família Joan Josep Nuet: “La seva figura ha congregat tothom que fos demòcrata i antifeixista. Ens va ensenyar que lluitar no és agafar una arma, sinó unir-se per defensar una idea”.

La presidenta de l'Amical de Ravensbrück, Anna Sallés, ha afirmat que “la Neus ha mort físicament, però la seva presència, especialment la política, política serà eterna”. I sobre la vida n’ha parlat el president del Parlament, Roger Torrent: “Quan se li preguntava què era la vida, ella deia, que la vida és lluita. I si va sobreviure a l’infern de Ravensbrück és perquè va lluitar per una idea, perquè estava compromesa amb uns principis que no va abandonar mai”. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agafat el fil del discurs: “La Neus ha estat una militant de la memòria, de l’antifeixisme i la solidaritat. Solidaritat, antifeixisme i llibertat, tres lluites que avui són més necessàries que mai”.

Les notes musicals les han posades la cantautora Montse Castellà i Marina Rossell que ha interpretat a capella la melodia de 'L'emigrant', amb lletra de Jacint Verdaguer. Entre el públic, a més de familiars, amics i veïns dels Guiamets hi havia una bona representació dels consellers de la Generalitat, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però també l’actriu Mercè Arànega i el periodista Albert Om. En acabar l’acte públic, s’ha fet una cerimònia íntima i privada, només circumscrita a la família i els amics més propers. Després, el seu fèretre s'ha traslladat al cementiri dels Guiamets.

