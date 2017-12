260x366 Maya, l’obra de Picasso vista des de l’angle paternal Maya, l’obra de Picasso vista des de l’angle paternal

Mentre el Museu Picasso de París consagra fins al febrer bona part de les obres que el malagueny va realitzar inspirant-se en Marie-Thérèse Walter, una altra institució de la capital francesa, la galeria Gagosian, posa el focus en la relació que Picasso tenia amb la seva filla María de la Concepción, més coneguda com a Maya, fruit precisament de la relació entre Marie-Thérèse i el pintor.

Picasso et Maya: père et fille, que es pot visitar a la Gagosian fins al 22 de desembre, és la primera exposició que documenta el pes de Maya en l’obra artística de Picasso, a qui el malagueny ja va dedicar diversos dibuixos des dels seus primers mesos de vida, l’any 1935. En la primera sala de la galeria, custodiada per dos vigilants de seguretat, el visitant pot ràpidament adonar-se’n. El dibuix fet amb llapis Maya à l’âge de trois mois va seguit d’un altre, aquest titulat Maya à l’âge de trois mois et demi, fet la vigília de Nadal del 1935. Aquesta és, doncs, la tònica de la mostra.

Picasso no només dibuixa Maya, sinó que també la pinta i la fotografia, recopilant així una sèrie d’obres des dels anys 30 fins als 50 que documentaran la vida de la filla al costat del pare i que evidenciaran el fort vincle que els unia.

Als 18 anys, Picasso també la dibuixarà amb dedicatòria inclosa: “ Para mi querida Maya con todo mi corazón ”, escriurà. De fet, dels quatre fills que Picasso va tenir amb Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter i Françoise Gilot -Paulo, Maya, Claude i Paloma-, Maya serà la més representada en el seu treball. Així ho explica la comissària de la mostra, Diana Widmaier Picasso, historiadora de l’art i filla de María de la Concepción, que avui té 82 anys. Entre les pintures destacades, la galeria exposa Maya à la poupée et au cheval (1938).

L’arquetip de la maternitat

En aquesta primera sala també hi apareix la figura de la mare. Els quadres en què Picasso il·lustra Marie-Thérèse ajudaran a contextualitzar l’arquetip de la maternitat que el pintor explora. Maternité (1936) i Marie-Thérèse allaitant Maya (1935) en són dos exemples. Amb el naixement de Maya, mare i filla s’instal·len secretament al número 44 del carrer de La Boétie, vint números més enllà d’on vivia Picasso, que encara estava casat amb Olga, la seva primera esposa.

El tresor per descobrir d’aquesta mostra és, però, la documentació fotogràfica que ocupa gairebé la meitat de la sala superior de la galeria, amb clixés exposats per primera vegada com els del fotògraf Edward Quinn. En una de les imatges es pot veure la petita Maya en braços del seu pare al jardí de la casa d’Ambroise Vollard, el marxant d’art de Picasso en aquella època. A una quarantena de quilòmetres de París, Marie-Thérèse s’hi instal·larà amb la seva filla durant una temporada pels volts del 1937. Una altra fotografia, en què es pot veure Maya ja adulta vestida de torero, testimonia una part de l’herència cultural espanyola que Picasso, aficionat a la tauromàquia, va impregnar a la seva filla. Una de les perles que amaga aquest tresor és la imatge del malagueny, el Nadal del 1953, amb els seus quatre fills. Paulo, el més gran, es porta 28 anys de diferència amb la seva germana petita, Paloma, que llavors tenia quatre anys. “La imatge harmoniosa d’una família reconstituïda”, diu la comissària, fruit també d’aquest arbre genealògic picassià.