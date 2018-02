Uri Caine, Donny McCaslin i Terence Blanchard encapçalen el cartell del Festival de Jazz de Terrassa

El pianista Uri Caine, el saxofonista Donny McCaslin i el trompetista Terence Blanchard són els caps de cartell de la 37a edició del Festival de Jazz de Terrassa, que se celebrarà del 7 al 24 de març i que comptarà amb una trentena de concerts en què "es viurà l'encreuament entre l'escena nord-americana més avançada i el panorama jazzístic europeu més actual", segons explica la seva directora, Susanna Carmona.

La programació també inclou el concert del duet francès format pel saxofonista Emile Parisien i l'acordionista Vincent Peirani; el de la cantant nord-americana Nnenna Freelon; el del Duo Nosferatum, integrat per Albert Bover i Marco Mezquida, i el del projecte compartit pel trompetista italià Paolo Fresu i el pianista andalús Chano Domínguez. En total hi haurà una trentena de concerts i diverses activitats paral·leles com ara exposicions, sessions magistrals, projeccions de cinema i degustacions gastronòmiques. A més, el tradicional PícnicJazz celebrarà el vintè aniversari.

Uri Caine debutarà al festival el 23 de març acompanyat d'un 'ensemble' de luxe que inclou els vocalistes Theo Bleckmann i Barbara Walker. El concert del pianista de Filadèlfia, que estarà dedicat a 'Rhapsody in blue', l'obra mestra de Gershwin, "és un calidoscopi musical amb dos cantants que aporten dues veus, una de masculina i una de femenina, i grans instrumentistes", recorda la directora del festival. Donny McCaslin, "saxofonista del moment" segons Susanna Carmona, hi presentarà 'Beyond now' (el 16 de març), el disc inspirat en la seva experiència com a col·laborador en el disc 'Blackstar' de David Bowie. I Terence Blanchard (15 de març) al capdavant dels E-Collective portarà a Terrassa la seva infal·lible comunió de jazz i músiques urbanes: "Superposa les capes del 'groove' amb el color del funk, el blues i el R&R", diu Carmona.

El festival manté la Nova Jazz Cava com a centre neuràlgic amb espectacles de club, i repetirà escenaris ja consagrats com la plaça Vella i d'altres de nous com la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que durà el festival fora del centre del municipi. A més, el Centre Cultural Terrassa acollirà actuacions com la d'Uri Caine.

20è aniversari del PícnicJazz

Enguany la trobada més popular del festival, el PícnicJazz, compleix 20 anys de vida amb un cartell que tornarà a liderar La Locomotora Negra i que comptarà amb Antonio Lizana, Myriam Swanson i Ray Gelato & The Enforcers. "És una jornada que dura moltes hores; inclou música en directe, oferta gastronòmica, oci i lleure familiar", indica Carmona, que considera que la clau és que aquest esdeveniment s'ha convertit “en una trobada cultural tradicional a Catalunya on el jazz, el swing i el blues són la banda sonora".



El punt final del festival el posarà Pau Bombardó Reunion, l'artista que ha sigut guardonat amb el premi Jazzterrasman que reconeix la trajectòria i la tasca de divulgació del jazz. El programa es completa amb una cinquantena d'exposicions fotogràfiques, projeccions de cinema, sessions magistrals al conservatori de la ciutat i concerts de petit format a altres municipis com Vacarisses, Viladecavalls i Matadepera. A banda, es farà la cinquena edició de la ruta gastromusical Menjazz.