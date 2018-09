Mel Gibson escriurà i dirigirà una nova versió del western 'Grup salvatge'

Mel Gibson dirigirà una nova versió de 'Grup salvatge' (1969), el western del cineasta Sam Peckinpah, segons informa el portal nord-americà 'Deadline'. Gibson també escriurà, juntament amb Bryan Bagby, el guió d'aquest llargmetratge, tot un clàssic del gènere. La nova versió de la pel·lícula comptarà amb actors com William Holden, Ernest Borgnine i Robert Ryan. 'Grup salvatge' segueix les aventures d'una banda de fugitius veterans que volen fer el seu últim robatori. La pel·lícula, convertida en una obra de referència del gènere, cridava també l'atenció per l'elevat grau de violència que mostrava a la pantalla.

A Gibson, de fet, aquest tipus de cinema visceral i explícit no li queda lluny. En la seva carrera darrere les càmeres ha destacat per pel·lícules crues com 'Braveheart' (1995), 'La passió de Crist' (2004) i 'Apocalypto' (2006). Amb el film bèl·lic 'Hasta el último hombre' (2016), la seva última pel·lícula com a director fins ara, va aconseguir una nominació a l'Oscar a millor director. Abans s'havia endut dues estatuetes a millor pel·lícula i millor director per 'Braveheart'. A banda de la nova versió de 'Grup salvatge', Gibson també té previst rodar un drama sobre la Segona Guerra Mundial titulat 'Destroyer'.