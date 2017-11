Méndez de Vigo diu que el govern espanyol sempre acata sentències però adverteix que Sixena és un cas "controvertit"

El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest dijous a Madrid que el govern espanyol "sempre acata les sentències judicials", però ha advertit que el cas de Sixena és "molt controvertit". Ho ha dit en resposta a preguntes de periodistes sobre la providència emesa aquest dimecres pel jutge substitut del jutjat 1 d'Osca, en què requereix al ministre que doni compliment a les resolucions judicials provisionals per al lliurament a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida. Ho fa emparant-se en l'article 155 que estableix que el ministre és l'actual responsable provisional de Cultura de la Generalitat.

"El govern sempre acata les sentències judicials, però s'han d'estudiar les circumstàncies perquè és un cas molt controvertit entre dues comunitats autònomes", ha declarat Méndez de Vigo, que ha confirmat que ahir va rebre la providència i ha assegurat que l'estan estudiant. "Com ho faig tot, amb diligència i deteniment", ha dit.

El jutjat número 1 d'Osca va requerir dimecres al Ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que doni compliment a les resolucions judicials provisionals per al lliurament a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida. Ho va fer a través d'una providència amb data 15 de novembre en què demana també al ministre que informi sobre quan i com es traslladaran les peces perquè el govern de l'Aragó les pugui rebre amb garanties. La providència del jutjat sol·licita també a la policia judicial que prepari un pla d'actuació per dur a terme l'execució provisional de la sentència, en cas que les autoritats competents ignoressin l'ordre. Les parts tenen cinc dies per presentar recurs.

L'alcalde de Lleida demana que prevalgui la "prudència"

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha tramès aquest dijous una carta al ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, on li demana que "el criteri de prudència regeixi qualsevol decisió que el seu ministeri pugui adoptar" després de conèixer que els serveis jurídics del ministeri analitzaran el requeriment del Jutjat d'Osca de donar compliment a les resolucions judicials provisionals que sol·liciten el trasllat a Aragó de les 44 obres d'art originàries del monestir de Sixena que es conserven al Museu de Lleida.

En la carta, Ros assenyala el seu respecte a les decisions judicials i demana a Méndez de Vigo que s'apliqui el criteri de prudència "pel bé de les obres afectades, en atenció al dret i deure que Lleida té de protegir la integritat i l'estabilitat de la col·lecció del Museu" i, sobretot, "perquè la complexitat jurídica d'aquest litigi no s'ha de complicar encara més amb una decisió precipitada, com seria ordenar la sortida de les peces de Lleida".

L'alcalde de Lleida afegeix en el text enviat al ministre de Cultura que en la seva opinió "seria imprudent resoldre el trasllat de les obres quan la sentència judicial que el recolza no és ferma i, de fet, està recorreguda".



Àngel Ros sosté que l'assumpte de les obres de Sixena es pot afrontar des de diferents vies i hi ha recursos presentats. "És analitzable tant des de l'òptica del dret administratiu i patrimonial de Catalunya i Aragó, com des del dret civil i canònic", explica l'alcalde de Lleida, i és per això que demana a Méndez de Vigo que tracti aquesta qüestió "amb la màxima prudència i mesura".