Méndez de Vigo no recorrerà l'ordre d'execució de la sentència de Sixena

El ministeri de Cultura, que per l'aplicació del 155 ha assumit la gestió de la conselleria de Cultura de la Generalitat, no recorrerà la providència del jutge d'Osca que requeria al ministre del ram, Íñigo Méndez de Vigo, facilitar el compliment de la sentència que ordena la devolució de 44 peces del monestir de Sixena que són al Museu de Lleida.

Fonts del ministeri de Cultura han assegurat a Efe que el ministre va ordenar aquest dimecres als serveis jurídics de la Generalitat que no recorreguessin la providència. Aquestes fonts han assenyalat que el ministre està a l'espera que el requeriment del magistrat d'Osca se li comuniqui "en la seva totalitat" per poder estudiar de manera "diligent" el litigi abans de prendre una decisió. També han afegit que l'"ànim" del ministre és de "col·laboració" amb la justícia i de "respecte" a les seves decisions, però han incidit en la necessitat que la comunicació del requeriment es completi abans en la seva integritat. És a dir, Méndez de Vigo es manté en el que ja va declarar fa una setmana: "El govern [espanyol] sempre acata les sentències judicials, però s'han d'estudiar les circumstàncies, perquè és un cas molt controvertit entre dues comunitats autònomes".

La decisió del ministre coincideix amb la presentació davant l'Audiència d'Osca d'un escrit de l'advocat de la Generalitat, Xavier Muñoz, en el qual insta a una "ràpida" resolució al recurs interposat contra la sentència que condemna l'administració catalana a tornar les peces. En el seu escrit, el lletrat adverteix dels "evidents perjudicis" que per a la Generalitat es deriven d'una dilació del recurs presentat.

Muñoz es refereix a les dificultats per a l'execució de la sentència que es deriven de la possessió de les peces per part d'una tercera persona jurídica, el Museu de Lleida, i d'una resolució administrativa que prohibeix la disgregació de la seva col·lecció. "Per això -argumenta-, la resolució de l'apel·lació es fa més urgent que mai, per enfortir la seguretat jurídica del conflicte plantejat i evitar el tràngol que es derivaria d'una eventual estimació de la nostra apel·lació".

Destaca, a més, que "seria enormement perjudicial que l'execució provisional de la sentència de primera instància fos definitiva i efectiva i, tot seguit, es dictés una sentència contradictòria", perquè "el dany podria ser irreversible i la tensió social, innecessària".

El lletrat de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha valorat positivament la decisió de paralitzar el recurs en entendre que "per primera vegada l'administració catalana deixa de recórrer una resolució del jutjat d'Osca". Español també ha qualificat de "sorprenent" l'escrit presentat a l'Audiència d'Osca pel lletrat de la Generalitat, que planteja que les peces no poden retornar-se perquè estan en mans d'una altra persona jurídica i formen part d'una suposada col·lecció indivisible. Segons Español, les peces són al Museu de Lleida a títol de dipòsit per part de la Generalitat, i el reglament del sistema espanyol de museus assenyala que si un centre museístic es negués a tornar un objecte en dipòsit de manera "immediata i fulminant" es procediria al seu aixecament.