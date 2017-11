'Menteix la primavera', el nou videoclip de Mishima

Artur Tort, col·laborador del cineasta Albert Serra, dirigeix el videoclip de 'Menteix la primavera', una de les cançons del disc 'Ara i res' de Mishima. Tort filma a un pam dels personatges, de vegades enganxant la càmera al clatell i d'altres envaint la intimitat etílica d'uns homes i unes dones que persegueixen sense èxit el fantasma de la joventut perduda.

Els protagonistes del videoclip són David Carabén i Flora Saura, parella en la vida real, que escenifiquen la devastació de la lletra de la cançó: l'esquerda per on s'escola la decadència de l'amor, just en aquell moment en què encara se somia a reviure l'entusiasme juvenil i no se sap que el futur podria ser millor.