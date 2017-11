Menys candidats a la graella de sortida de la 10a edició dels Gaudí

Els premis Gaudí arriben a la 10a edició, que tindrà lloc el 28 de gener a l’Auditori del Fòrum, consolidats com a punt de trobada del sector i gran aparador de la producció audiovisual catalana. En aquest sentit, les xifres de films inscrits en aquesta edició, que es van donar a conèixer ahir en la festa dels candidats celebrada a l’Antiga Fàbrica Damm, posen de manifest el moment delicat que viu el cinema català. De les 74 pel·lícules candidates de l’any passat s’ha passat a 58 títols, dels quals només 48 són produccions catalanes. El 2014, per exemple, n’eren 69.

El descens de la producció es concentra en les categories de pel·lícula en llengua no catalana, que cau de 22 candidates a 13, i en la categoria de documental, gairebé escapçada a la meitat: si el 2016 hi havia 19 candidates, enguany només n’hi ha 9. La resta de categories es mantenen estables: les pel·lícules animades passen d’una a dues -benvinguda sigui una mica d’emoció-, les pel·lícules per a televisió sumen un títol als cinc de l’any passat i les candidates a millor pel·lícula en llengua catalana, que l’any passat van fer un mínim històric amb només set títols, enguany són vuit.

‘Estiu 1993’ contra ‘Incerta glòria’

Són males notícies per al sector i, de retruc, per als Gaudí. Per contra, aquesta edició comptarà amb pel·lícules candidates més conegudes pel públic que l’any passat, especialment en la categoria de millor pel·lícula, que escenificarà el gran duel de la nit entre David i Goliat, és a dir, entre Estiu 1993 i Incerta glòria. La primera té a favor ser la sensació cinèfila de l’any, un fenomen que ha arrasat als cinemes i els festivals; la segona, el prestigi literari de Joan Sales, el nom d’Agustí Villaronga i el precedent de l’èxit de Pa negre. Un duel digne de veure que probablement tindrà com a espectadora de luxe Brava, de Roser Aguilar.

En la categoria de pel·lícula de llengua no catalana la pugna per les quatre nominacions està més oberta. Entre els candidats hi ha produccions de mida mitjana com La llibreria d’Isabel Coixet, el drama de ciència-ficció Proyecto Lázaro i el thriller de terror Musa, de Jaume Balagueró; però també films indies com Tierra firme, de Marques-Marcet, la comèdia experimental Algo muy gordo de Carlo Padial, el debut low cost de l’actriu Elena Martín Julia Ist, el drama familiar Nieve negra, el musical La llamada i la comèdia negra Abracadabra. Sobta l’absència en aquesta última categoria de La pell freda, però l’adaptació no compleix els criteris de l’Acadèmia per ser considerada producció catalana perquè no assoleix el mínim percentatge establert de talent català. És el mateix cas de títols com El guardián invisible, Una mujer fantástica i El jugador de ajedrez.

Pel que fa als documentals, entre els candidats hi ha obres gastronòmiques (Constructing Albert, Fantasia by Escrivà ), polítiques (Classe valenta, Lesa humanitat ) i un nom propi que es destaca com a favorit: La Chana, sobre la ballarina flamenca Antonia Santiago. La bona notícia de la selecció de 10 curtmetratges (a partir dels 52 inscrits) és la paritat de gènere: n’hi ha cinc de directors i cinc de directores, entre els quals dos dels més triomfadors de la temporada, Les bones nenes, de Clara Roquet, i Los desheredados, de Laura Ferrés. I entre les candidates a millor pel·lícula per a la televisió hi ha tres comèdies i tres drames biogràfics: el que té més números per quedar nominat és, d’entrada, el biopic de Pau Casals Pau, la força d’un silenci.

L’any de les actrius

La lluita en les categories interpretatives femenines serà aferrissada. Les quatre places de la categoria tenen aspirants tan potents com Núria Prims per Incerta glòria, Laia Marull per Brava, Laia Costa per Nieve negra i Maribel Verdú per Abracadabra. Però alguna s’haurà de quedar fora per fer lloc a la petita Laia Artigas d’ Estiu 1993. Bruna Cusí, l’actriu revelació de l’any, podria sumar dues nominacions com a secundària per Incerta glòria i Estiu 1993. Només sembla que li pugui fer ombra Natalia Tena, sensacional a Tierra firme. En l’apartat masculí, David Verdaguer podria fer doblet com a secundari per Tierra firme i Estiu 1993 ; el seu gran rival podria ser Oriol Pla, el Soleràs d’ Incerta glòria. La cursa de l’actor principal, en canvi, serà més oberta. Potser perquè aquest any Eduard Fernández no té cap pel·lícula.