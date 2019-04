El Mercat de Música Viva de Vic genera un impacte econòmic de 4,7 milions

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) va generar l'any 2017 un impacte econòmic de rècord, amb 4,7 milions d'euros, segons les dades definitives de l'estudi anual que fa la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En només dos anys l'augment ha estat de més d'un milió i mig d'euros. Segons l'estudi, les entitats privades generen més del 50% de la contractació, però també destaca l'increment del 20% fet pel sector públic. La contractació internacional també va pujar i ja suposa el 17% de tot l'impacte general. D'altra banda, les actuacions que van fer els grups a l'estranger es van incrementar fins a un 56,6%.

L'estudi de la UOC també destaca que durant els quatre dies de l'edició 2018 del MMVV es van registrar un total de 423 entitats, l'assistència més alta dels estudis publicats. Un 33% d'aquestes entitats hi va assistir per primera vegada. Durant el mercat del 2018 l'activitat de compravenda es va situar al voltant dels 2,3 milions d'euros, una quantitat elevada si es compara amb les edicions anteriors. Segons les entitats consultades, de mitjana s'han establert 2,2 contractes per entitat compradora, arribant a 2,9 de mitjana en el cas de les entitats privades catalanes, i un valor significatiu de la contractació estrangera. D'altra banda, els compradors van fer més de 2.700 contractes nous el 2018, cosa que es tradueix en una xarxa de 2.900 contractes que funciona tot l'any.



Pel que fa a la quantitat de novetats que es presenten durant el mercat, el 35% de les propostes de l'edició del 2018 van ser estrenes, un percentatge que va pujar fins al 40% en el cas del mercat català.



El Mercat de Música Viva de Vic se situa com el mercat català més important per a la indústria musical, i el segon –després del Womex– del panorama internacional, segons els seus participants. La propera edició del mercat serà del 18 al 21 de setembre.



Contactar i relacionar-se amb altres professionals del sector és el principal motiu per haver assistit a l'edició de 2018 per a 7 de cada 10 entitats. Els acreditats també justifiquen la seva presència per assabentar-se de novetats musicals (49,5%), conèixer el mercat (42,5%) i pel fet de ser un punt de trobada de la indústria musical catalana (40,3%). La valoració global del MMVV continua sent de notable (7,87). Els serveis més ben valorats són el tracte que ofereix l'organització, el grau de professionalitat, el sistema d'inscripció i l'apli del mercat.