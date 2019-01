Mercedes Conde serà la nova directora artística adjunta del Palau de la Música

Mercedes Conde Pons serà la nova directora artística adjunta del Palau de la Música Catalana a partir de la temporada 2019-2020. Conde hi substituirà Víctor Garcia de Gomar, que fa unes setmanes va ser presentat com a director artístic del Liceu.

El nomenament de Mercedes Conde per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana és el resultat d’un concurs intern per cobrir la plaça. El propòsit és mantenir "el model de gestió artística que ha desenvolupat el Palau de la Música Catalana les últimes temporades i que es caracteritza per un treball en equip", tal com s'explica en un comunicat. Conde s’incorporarà a un equip en què tenen un paper destacat Simon Halsey (director artístic dels cors de l’Orfeó Català) i la resta de directors dels cors de la casa (Pablo Larraz, subdirector de l’Orfeó Català; Xavier Puig, director principal del Cor de Cambra; Esteve Nabona, director del Cor Jove i de l’Escola Coral; Buia Reixach, directora del Cor de Noies; Glòria Coma, directora del Cor Infantil; Glòria Fernàndez, directora del Cor Mitjans; i Mercè Pi, directora del Cor Petits), amb Joan Oller com a director general.

Per completar aquesta feina es compta amb la comissió artística de la junta de l’Orfeó Català, presidida per Antoni Ros Marbà, que també ha participat amb el director general en el procés de selecció.

Mercedes Conde, que treballarà com a adjunta en els temes artístics amb Joan Oller, és llicenciada en humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i màster en història de l’art per la Universitat de Barcelona, amb un projecte final sobre Joan Maragall i la música. Té un postgrau en gestió d’empreses en la indústria de la música per la IDEC-Universitat Pompeu Fabra i va realitzar estudis musicals a l’Acadèmia Marshall. Va ser cantant del Cor Jove de l’Orfeó Català i també del Cor Anton Bruckner. Actualment és directora de la 'Revista Musical Catalana', coordinadora del cicle de joves talents El Primer Palau i del Concurs Internacional de Composició Coral de l’Orfeó Català, i ha coordinat el llibre 'Història musical del Palau. 1908-2018'.