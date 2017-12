Mercedes Sampietro, Gaudí d'Honor 2018

La junta directiva de l’Acadèmia del Cinema Català ha acordat distingir l'actriu Mercedes Sampietro amb el Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2018 per la seva trajectòria a la pantalla, al teatre i en el món del doblatge. Sampietro rebrà el guardó honorífic en el marc de la cerimònia de lliurament dels X Premis Gaudí, el diumenge 28 de gener del 2018, a l'Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, CCIB.

Altres reconeixements

La seva trajectòria li ha permès aconseguir importants premis, tant cinematogràfics com teatrals. Entre els primers, el de millor interpretació femenina al Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià en dues ocasions, per 'Extramuros' i per 'Lugares Comunes' i el Goya a la millor interpretació femenina protagonista per aquesta última pel·lícula. En teatre ha rebut, entre d’altres, el Max a la millor actriu protagonista per 'Dissabte, diumenge i dilluns'. A més, li van concedir el Premi Nacional de cinematografia el 2003.

Biografia

L'actriu va néixer a Barcelona i la seva vida ha estat lligada a la interpretació des que, de ben jove, encarrila la seva professió a través del teatre amateur. La primera decisió que li va canviar la vida va ser estudiar a l'Institut del Teatre de Barcelona, del qual va néixer el grup de teatre experimental Cátaro. L'any clau per a Mercedes Sampietro és el 1970, quan debuta com a actriu professional amb l'obra 'Olvida los tambores', d'Ana Diosdado.

Des de llavors ha interpretat una vintena d'obres teatrals d'autors com García Lorca, Shakespeare, Marlow/Brecht, Dürrenmat, Sartre, Hampton, Bond, Eduardo de Filippo, Strindberg, Koltés i Racine; sota la direcció de destacats directors d'escena com Ángel Facio, Lluis Pascual, Mario Gas, Miguel Narros i Sergi Belbel.

Com ha explicat en un comunicat l'Acadèmia, l'any 1977 l'actriu va debutar en el cinema amb 'A un Dios desconocido', dirigida per Jaime Chavarri, i des d'aquell moment ha interpretat més de 46 pel·lícules. Però sens dubte va ser 'Gary Cooper que estás en los cielos' de Pilar Miró, la primera que li va proporcionar l'aplaudiment de la crítica i els premis d’interpretació femenina del Festival Internacional de Cinema de Moscou i el de Taormina, entre d'altres. Ha treballat, en altres, amb els directors Fernando Colomo, Miguel Picazo, Montxo Armendáriz, José Luís Garcia, Gracia Querejeta, Gerardo Vera, Patricia Ferreira, Judith Colell, Adolfo Aristarain, Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira, Manel Huerga i acaba d'estrenar la primera pel·lícula del director teatral Miguel del Arco.

La televisió també ha comptat amb el treball de l'actriu catalana. Entre els títols més destacats hi trobem 'La tía de Frankestein' (1986), 'El mundo de Juan Lobón', (1988), dirigida per Enrique Brassó, 'Juntas pero no revueltas' el 1995 dirigida per Antonio del Real, 'Historias Robadas' dirigida per Belén Macías el 2011, 'Porca Misèria' dirigida per Joel Joan, 'Nissaga de poder' i la més recent, 'La Riera', ambdues de TV3.

Sampietro va ser presidenta de l'Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas des del novembre del 2003 fins al desembre de 2006, i li va passar el testimoni a Ángeles González-Sinde. El 2009 va dirigir el curtmetratge 'Turismo', pel qual va obtenir el Gaudí al millor curtmetratge.

Els altres guardonats amb el Gaudí d'Honor-Miquel Porter

Jaime Camino (2009)

Josep Maria Forn (2010)

Jordi Dauder (2011)

Pere Portabella (2012)

Montserrat Carulla (2013)

Julieta Serrano (2014)

Ventura Pons (2015)

Rosa Maria Sardà (2016)

Josep Maria Pou (2017)

Des de la sisena edició dels Premis Gaudí (2014), el Gaudí d'Honor es va passar a anomenar-se Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter per retre homenatge a una persona que va dedicar la seva vida a la cultura cinematogràfica amb passió i coneixement, difonent des de la universitat, cicles, congressos i llibres, la història de la cinematografia catalana i universal. L'Acadèmia del Cinema Català reivindica el viu record de Miquel Porter Moix per la seva aportació al món del cinema i la cultura catalana.

La junta de l'Acadèmia que ha pres la decisió està formada per Isona Passola (presidenta), Joan Bas (vicepresident), Judith Colell (secretaria), Agustí Argelich (tresorer) i els vocals Josep Maria Civit, Maria Molins, Paco Poch, Sílvia Quer, Edmon Roch i Eduard Sola.