Meritxell Neddermann estrena el videoclip d''Inside'

Meritxell Neddermann va tancar el 2019 compartint un disc de nadales amb la seva germana Judit, a més de participar en diversos projectes amb Nico Roig i el grup Seward, entre d'altres. I alhora estava enllestint el primer àlbum a nom seu, In the backyard of the castle, que publica Halley Records. De moment ja ha fet públic un avançament del disc, la cançó Inside, que ja té videoclip, dirigit per David Freixanet i Jordi Estrada.

Les imatges acompanyen la personal lectura de les músiques urbanes des de la formació clàssica que fa Meritxell Neddermann. La gira de presentació del disc té dates assenyalades com ara el concert al Festival Strenes de Girona el 24 d'abril i la participació al Vida Festival de Vilanova i la Geltrú el 4 de juliol.