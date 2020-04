Meryl Streep canta en bata i brinda per celebrar els 90 anys de Sondheim

Mai és tard per celebrar l'aniversari, i menys en temps de confinament. Stephen Sondheim, pare d'espectacles com West Side story i Sweeney Todd i gran referent del teatre musical de les últimes dècades, va complir 90 anys el 22 de març, i aquest diumenge grans estrelles de Hollywood s'han reunit de forma virtual per celebrar-ho. Sota el títol Take me to the world: a Sondheim 90th birthday celebration, la iniciativa ha aplegat primeres espases de l'escena nord-americana com Meryl Streep, Christine Baranski, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Neil Patrick Harris i Bernadette Peters, que han interpretat des de les cases respectives els temes més emblemàtics de Sondheim.

Un dels números més esbojarrats l'han protagonitzat Meryl Streep, Christine Baranski i Audra McDonald. Vestides amb bata i acompanyades d'alcohol, les actrius han interpretat The ladies who lunch per retre homenatge al compositor. Streep, somrient i amb ulleres, es prepara un còctel per brindar per Sondheim, però a mitja cançó prefereix beure directament de l'ampolla de whisky.

Al llarg de més de dues hores, el concert ha repassat els temes més populars de Sondheim, si bé alguns problemes tècnics han impedit que tot plegat acabés de sonar bé. "Sondheim ha fet que estimi el teatre, la música i el ritme", ha dit Neil Patrick Harris després d'interpretar The witch's rap. Per aquesta celebració virtual també hi ha passat Steven Spielberg, que ha lloat les creacions de Sondheim i ha explicat que, per a ell, el compositor "és el millor professor" que ha tingut. El concert sencer es pot recuperar al canal de YouTube de Broadway.