Més de 900 professionals escènics reclamen que les arts tornin al carrer

"Ha arribat el moment d'actuar". Ho demanen prop de 900 professionals de les arts escèniques en un manifest conjunt que s'ha donat a conèixer aquest divendres. Els artistes i treballadors fan una crida perquè les arts escèniques tornin als carrers com una manera de trencar amb les conseqüències provocades per l'aïllament que ha comportat la crisi sanitària del coronavirus. "Sabem, i l'Organització Mundial de la Salut ho avala, que l'art és una de les formes més eficaces que tenim per millorar l'estat emocional de la societat. Ajuda a trobar maneres de relacionar-nos amb la solitud, l'ansietat i la por", diuen els artistes.

El manifest fa una crida a artistes, institucions i ciutadania a sortir al carrer per visibilitzar i donar valor a les arts com a motor de canvi i transformació social. "Les arts de carrer són un aliat contra la falta d'empatia perquè faciliten la relació amb el desconegut, la llibertat d'expressió i les emocions col·lectives", subratllen. El manifest s'ha presentat alhora en diferents ciutats d'Europa. A Catalunya s'ha llegit a municipis com Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Mataró, on després han tingut lloc intervencions artístiques a l'espai públic.

A través d'aquesta iniciativa, els artistes insten les institucions i entitats "a ser valentes amb propostes amb voluntat transformadora per al territori". També animen altres artistes i els ciutadans en general "a sortir al carrer i expressar la creativitat" perquè els carrers, diuen, "són l'espai que ens recorda que els humans som éssers socials, que ens necessitem i que podem imaginar la societat conjuntament".