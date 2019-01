Més de 150 socis de l'SGAE reclamen al govern espanyol que intervingui l'entitat

260x366 Almodóvar, amb Elena Anaya al fons, ahir mentre atenia els periodistes a Canes. / CHRISTOPHE KARABA / EFE Almodóvar, amb Elena Anaya al fons, ahir mentre atenia els periodistes a Canes. / CHRISTOPHE KARABA / EFE

154 socis de la SGAE, entre els quals els directors de cinema Isabel Coixet i Pedro Almodóvar, signen un comunicat en què reclamen al govern espanyol que intervinguin l'entitat. Al text expliquen que en una assemblea celebrada el 27 de desembre els socis van manifestar el "rebuig a la corrupció" i a la proposta de reforma dels estatuts plantejada per la junta directiva actual. L'assemblea també va rebutjar el repartiment de drets del 2018. Els signants del manifest afirmen que aquesta junta –triada, segons diuen, pel 0,7% dels socis– no representa el conjunt de l'entitat "ni actua buscant el bé comú" i l'acusen de no respectar el dret de vot i d'intentar "retardar i dificultar" l'actuació del ministeri de Cultura.

A parer dels socis crítics, la junta actual està "en mans de les televisions privades" i actua en funció dels interessos d'aquestes empreses, "mentre arruïnen l'entitat de gestió més important d'Espanya". També l'acusen d'estar duent l'SGAE a "una situació de desintegració que pot ser irreversible".



És per això que demanen al ministeri de Cultura que actuï "sense demora" i adopti "totes les mesures legals necessàries" per garantir la defensa i la protecció dels drets dels autors, a més de "rescatar" els socis de l'entitat de la situació "d'indefensió" en la qual afirmen trobar-se.



També li demanen que sol·liciti "judicialment" la intervenció de la SGAE i que el president i la junta directiva actuals siguin cessats. Finalment demanen que es reverteixi el repartiment de drets del juny al desembre de l'any passat.



A banda de Coixet i Almodóvar, entre els signants també hi ha cantants com Jaume Sisa, Cris Juanico, Natxo Tarrés, Jabier Muguruza, Álex Ubago, Kiko Veneno i Amparanoia, i directors de cinema com Ventura Pons i Montxo Armendáriz.